Angélica estreia programa ao vivo e inovador no GNT

Angélica ao VIVO. Foto: Reprodução/Instagram
Angélica retorna à TV com programa ao vivo e formato inovador no GNT

A apresentadora Angélica Ksyvickis está de volta à televisão brasileira com um novo programa inovador. intitulado “Angélica ao Vivo”, o programa estreia em outubro, no canal GNT. As transmissões ocorrerão todas as quintas-feiras, às 22h30, e a temporada contará com um total de 10 episódios, que vão até dezembro. Este projeto busca romper com os formatos tradicionais, apresentando uma interação mais natural e próxima entre os convidados.

Ao contrário dos talk shows comuns, “Angélica ao Vivo” não terá entrevistas formais nem plateia. A proposta é criar um ambiente que remete a um apartamento particular, onde os artistas e convidados poderão se reunir e interagir antes mesmo de as câmeras começarem a gravar. Essa abordagem objetiva promover um convívio mais genuíno, onde os participantes já estarão estabelecendo vínculos e trocando experiências assim que o programa iniciar.

Durante as transmissões, pratos e bebidas serão oferecidos, e os convidados terão a liberdade de circular, conversar e se aproximar de forma descontraída, sem a pressão de seguir um roteiro rígido. O papel da apresentadora será como anfitriã, observando as conversas, sugerindo temas e garantindo que o clima permaneça leve e natural. Assim, a dinâmica da convivência entre os participantes fará o ritmo do programa.

Daniela Gleiser, que recentemente foi responsável por um especial na televisão, assina a direção artística da atração. O programa tem como objetivo ser dinâmico e moderno, alinhando-se ao perfil do GNT.

Mais do que entrevistas, Angélica busca enfatizar o afeto e a convivência real, com o intuito de compartilhar histórias pessoais e momentos espontâneos. Em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, mas que, paradoxalmente, enfrenta a solidão, esta atração promete trazer uma experiência televisiva mais próxima da vida real.

Angélica já havia apresentado outros programas no GNT, como “50 & tanto” e “50 & uns”, que abordaram diferentes fases da vida em entrevistas com mulheres e homens, respectivamente.

Além do novo projeto, a apresentadora também marcará presença em eventos especiais da Globo. Um deles é a celebração dos 40 anos do Criança Esperança, que ocorrerá no dia 27 de outubro, onde Angélica dividirá o palco com Xuxa e Eliana, participando de uma das maiores campanhas sociais da televisão brasileira.

