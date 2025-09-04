Os 10 carros elétricos mais populares em agosto de 2025

O mercado de carros elétricos no Brasil está mostrando força e animação, e os números de agosto comprovam isso. No total, foram vendidos 7.624 veículos elétricos, um crescimento bacana de 8% em relação a julho. Esses dados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), e é legal ver como a indústria está se movimentando.

O grande campeão do mês foi o BYD Dolphin Mini, que emplacou 3.300 unidades. Isso não é para menos, o carro é um verdadeiro sucesso, conquistando os motoristas com seu design e eficiência. O padrão está alto neste mercado e os outros modelos também fazem fila para brigar pela atenção.

Logo atrás, o BYD Dolphin também se destaca, com 1.311 unidades licenciadas. A marca BYD tá arrasando, ocupando as três primeiras posições do ranking. O espaço para elétricos está cada vez mais aquecido e todo mundo quer saber qual será o próximo grande lançamento.

Entre os destaques também está o BYD Yuan Pro, que conseguiu emplacar 650 unidades. É interessante notar como cada vez mais as pessoas estão abraçando essa mudança para um estilo de direção mais sustentável e econômico.

O GWM Ora 03 vem logo em seguida, com 320 unidades comercializadas. Não podemos esquecer do BYD Seal, que anotou 256 vendas. O Chevrolet Spark EUV também entrou na lista, com 254 unidades, mostrando que as montadoras estão apostando forte no mercado dos elétricos.

Ranking dos carros elétricos mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 BYD Dolphin Mini 3.300 2 BYD Dolphin 1.311 3 BYD Yuan Pro 650 4 GWM Ora 03 320 5 BYD Seal 256 6 Chevrolet Spark EUV 254 7 Renault Kwid E-Tech 162 8 Geely EX5 159 9 GAC Aion V 127 10 BYD Yuan Plus 122

Esse ranking foi produzido pela Fipe Carros, com dados da ABVE. É uma ótima fase para quem ama tecnologia e carros, já que as opções de elétricos só tendem a crescer!