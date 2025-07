Onix pode incorporar tecnologia elétrica em novo SUV

Ontem, a Chevrolet comemorou os 25 anos da sua fábrica em Gravataí, no Rio Grande do Sul, onde saem das linhas de montagem os já bem conhecidos Onix e Onix Plus. E olha só: no meio das comemorações, eles mostraram um vídeo que trouxe as primeiras imagens do novo SUV da família. Isso mesmo! A novidade vai encarar a batalha no crescente segmento de SUVs de entrada, competindo com modelos como o Fiat Pulse, Renault Kardian, VW Tera e Citroën Basalt.

As imagens ainda estão um pouco escondidas nas sombras, mas alguns detalhes já começaram a aparecer. Na traseira do SUV, por exemplo, parece que a Chevrolet quis dar um ar mais sofisticado, diferente do trio Onix, Onix Plus e Tracker. É como se o novo modelo tivesse pegado uma inspiração dos SUVs importados. Quem sabe até trazendo um visual que impressiona!

As lanternas estão quase interligadas, separadas apenas pela emblemática gravatinha da marca. E, para deixar tudo ainda mais moderno, o novo SUV conta com pontos de iluminação em LED que parecem bem similares aos SUVs elétricos que a Chevrolet tem por aí, como o Equinox EV. Se você reparar, vai notar que a estética das lanternas lembra bastante esse modelo mais caro.

### Visual da Dianteira e Interior

Agora, falando da dianteira, ela promete ser um show à parte. Com um design dividido em três andares, aqui a Chevrolet realmente não tá brincando em serviço. As luzes diurnas, faróis e luzes de neblina têm uma disposição que lembra muito o que já vimos no Tracker e na Montana. Essa pegada de SUV e picape, com um toque de importado, vai agradar quem curte um visual mais robusto.

O interior ainda está em mistério, mas se os irmãos Onix e Onix Plus têm painel digital e central multimídia descolada nas versões mais tops, é bem provável que o SUV também siga essa linha nas versões mais equipadas. E quem sabe, para a galera que busca algo mais econômico, as versões de entrada possam trazer mostradores analógicos. Essa variedade é importante para agradar a todos os tipos de motoristas.

### Mecânica e Desempenho

Sobre a motorização, a expectativa é de que não tenhamos muitas surpresas. A nova criança em Gravataí vai compartilhar a mesma base e linha de montagem do Onix e do Onix Plus. O motor 1.0 turbo de três cilindros deve ser a estrela sob o capô, emparelhado com uma transmissão automática de seis marchas.

Ainda é um mistério qual versão do motor será utilizada: aquele com injeção direta, como no Tracker, ou o que não tem injeção, como no Onix. Recentemente, a Chevrolet fez algumas alterações nos motores, o que coloca o Tracker em um cenário mais competitivo quanto ao IPI. É sempre bom lembrar que o SUV deve seguir na linha das opções já conhecidas.

Um ponto a se discutir é se a Chevrolet vai decidir colocar também a opção de motor aspirado de 1.0, que é menos potente, em alguma versão de entrada. Seria uma boa jogada se as versões esportivas trouxessem um motor 1.2 turbo, seguindo o caminho de competidores como o Fiat Pulse Abarth.

Em resumo, o novo SUV do Onix promete ser mais um forte concorrente no mercado, com um visual atraente e uma mecânica que deve agradar a muitos. Se você já testou a beleza e o conforto do Onix, pode ficar animado com o que está por vir.