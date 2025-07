Anvisa emite alerta sobre dispositivo para diabéticos

A Anvisa acaba de tomar uma decisão importante para a saúde pública: suspendeu três lotes do medidor de glicose “OK PRO”, fabricados pela Biomolecular Technology. Essa medida é resultado de testes que não passaram no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz). O objetivo é proteger os usuários e garantir que dispositivos com falhas não atrapalhem o monitoramento da glicose.

Além dos medidores, a Anvisa também interditou, de forma cautelar, dois lotes de tiras para testes de glicemia da mesma marca. Essas são apenas precauções, mas que demonstram o compromisso da agência em zelar pela saúde da população.

Questões técnicas

Os testes realizados pela Fiocruz mostraram que os dispositivos da marca “OK PRO” apresentam falhas significativas. Isso não só afeta a precisão das medições de glicose, mas também pode complicar o manejo da saúde de quem tem diabetes. Para essas pessoas, ter leituras corretas é fundamental para ajustar a dosagem de insulina. Medidas erradas podem levar a hipoglicemia severa, uma condição que pode resultar em complicações graves.

Lotes suspensos

Os lotes de medidores afetados são OKPR000266498, OKPR000266508 e OKPR000266509. Durante os testes, esses produtos apresentaram problemas com rotulagem e repetibilidade—tudo isso essencial para garantir medições exatas. As tiras para teste dos lotes HHH240415B-1 e B30025B25-1 também foram suspensas temporariamente enquanto a empresa corrige as falhas identificadas.

Reações e recomendações

A Anvisa aconselha quem possui os produtos desses lotes a parar de usá-los imediatamente. Para mais informações sobre o processo de recolhimento e substituição, é essencial entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da Biomolecular. Você pode fazer isso pelo e-mail disponibilizado pela empresa.

A Biomolecular Technology está trabalhando intensamente para corrigir os problemas que levaram a essas suspensões. Futuras análises de contraprova poderão validar as correções feitas. Enquanto isso, é importante seguir todas as instruções de segurança recomendadas pela Anvisa.