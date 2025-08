Omoda lança SUVs eletrificados 5 HEV e 7 PHEV no Brasil

A Omoda está prestes a agitar o mercado brasileiro com a chegada de dois novos SUVs eletrificados. Os modelos Omoda 5 HEV e Omoda 7 PHEV foram anunciados e devem desembarcar em terras tupiniquins na segunda quinzena de setembro. A apresentação aconteceu durante o Festival Interlagos 2025, e eles já estão prontos para entrar na briga com feras como o Toyota Corolla Cross, GWM Haval H6 e BYD Song Plus.

O Omoda 5 HEV promete ser uma opção atrativa para quem procura um híbrido leve. Ele vem equipado com um motor 1.5 turbo a gasolina e um sistema elétrico que traz a praticidade de não precisar de carregamento externo. O carro se recarrega enquanto você dirige. Combinando potência de 203 cv e torque de 31 kgfm, ele visa entregar eficiência sem pesar no bolso, com um preço estimado abaixo dos R$ 200 mil. É uma proposta bem interessante, especialmente para quem quer um SUV médio que não seja apenas a gasolina.

Agora, se você busca algo mais robusto, o Omoda 7 PHEV pode ser a escolha certa. Esse modelo é um pouco maior, com impressionantes 4,62 metros de comprimento, e traz um visual mais sofisticado. O motor também é um 1.5 turbo, complementado por um motor elétrico na frente e uma bateria de 18,5 kWh. Juntos, eles oferecem 339 cv de potência e 52 kgfm de torque, o que dá ao Omoda 7 uma força considerável para rivalizar com SUVs híbridos maiores.

Vamos falar um pouco sobre a estética? O design do Omoda 7 PHEV é parte da nova filosofia visual da marca, chamada “Art in Motion X”. Com uma grade hexagonal e faróis mais afilados, ele traz um perfil elegante e moderno. A traseira, semelhante à do Omoda 5, é adornada por lanternas interligadas. No interior, espera-se um acabamento de qualidade e tecnologia avançada que foca na conectividade e na assistência durante a condução.

A Omoda e a Jaecoo, marcas que pertencem ao grupo Chery, estão se estabelecendo no Brasil desde abril, quando apresentaram os modelos Omoda E5 e Jaecoo 7. Atualmente, possuem mais de 40 concessionárias em 17 estados, o que demonstra sua rápida expansão. Elas estão entre as 20 montadoras que mais vendem no país e têm planos ambiciosos para o futuro.

Com essas novidades, a Omoda busca se consolidar entre os SUVs eletrificados, apostando em design marcante, tecnologia de ponta e motorização eficiente. A pré-venda dos novos modelos começa ainda neste mês de setembro, então fique ligado porque a oportunidade de conferir essas belezuras nas lojas está bem próxima!