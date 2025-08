Maringá inaugura primeira sala VIP no aeroporto; conheça o espaço

O Aeroporto Regional de Maringá Silvio Name Júnior ganhou uma nova sala VIP para passageiros, inaugurada em 2 de agosto. O espaço, chamado W Café Lounge Maringá, ocupa uma área de 75,55 metros quadrados no piso superior do terminal e é operado pela W Premium Group.

A sala VIP foi projetada para proporcionar mais conforto, tranquilidade e praticidade aos viajantes. O acesso pode ser feito pelo W Pass, que custa R$ 180,00, sem a necessidade de um cartão de crédito específico. Também são aceitos os cartões dos programas Visa Airport Companion, Dragon Pass e Sisprime.

Entre os serviços disponíveis no W Café Lounge estão uma variedade de opções de alimentação, incluindo salgados fritos e assados, docinhos e frutas. Os passageiros também podem desfrutar de cafés, vinhos, chás e espumantes, além de móveis confortáveis e outras comodidades para o bem-estar.

Ainda no aeroporto, uma segunda sala VIP está prevista para ser inaugurada em breve. Essa nova sala será operada pela Advantage, vencedora do segundo processo licitatório, e terá 125,57 metros quadrados, também no piso superior.

As concessões das duas salas VIP representam um investimento total de aproximadamente R$ 11 milhões para o aeroporto. Os detalhes sobre os preços e os acordos de acesso aos lounges são definidos pelas empresas responsáveis.

Para aqueles que desejam mais informações sobre o W Café Lounge, é possível entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo e-mail sac@wpremiumlounge.com.