Omoda e Jaecoo vendem 1.000 unidades no Brasil

A Omoda & Jaecoo está celebrando um feito incrível no Brasil: em menos de três meses de operação, já vendeu mil carros! O destaque foi um Jaecoo 7 Prestige, entregue a um cliente no Espírito Santo. É bacana ver como a aceitação dos modelos da marca no nosso mercado surpreendeu até a equipe que apostou na chegada deles por aqui, em abril.

As notícias sobre vendas não param de impressionar. Só em junho, as vendas cresceram 36% em relação a maio. Esse crescimento todo vem principalmente dos SUVs Jaecoo 7, um híbrido plug-in, e do Omoda 5, que é 100% elétrico. Ambas as opções têm ganhado destaque não só pela beleza, mas também pela tecnologia que trazem e pela proposta de eficiência. E quem diria que marcas como a Tesla também estão de olho nesse segmento, preparando uma versão mais acessível do Model Y.

Investimentos para Manter o Ritmo

Para continuar nesse ritmo acelerado, a Omoda & Jaecoo está investindo pesado numa rede de atendimento e em um pós-venda estruturado. A meta é ousada: vender mais de mil veículos por mês até o fim de 2025. Outras montadoras também estão com objetivos ambiciosos, como a BYD, que já entregou 60 mil veículos na Austrália!

No cenário global, a marca tem mostrado força total. Em apenas 28 meses, já vendeu mais de 570 mil carros em 44 países. A linha de veículos eletrificados é um verdadeiro destaque por lá, com 13 mil unidades vendidas só no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 460% em comparação ao ano anterior. Impressionante, né?

Crescimento na Europa

A Europa está bombando quando se fala em vendas. Entre janeiro e junho de 2025, as vendas cresceram 1.135% em relação ao mesmo período do ano anterior. Só na Espanha, quase 19 mil carros foram vendidos desde fevereiro passado. Nos últimos nove meses, o Reino Unido gerou 2% de participação de mercado para a marca, e a Itália já passou da marca de mil veículos vendidos em junho, mesmo enfrentando uma retração no setor.

O desempenho em boa parte vem do Jaecoo 7 SHS, um híbrido que combina um motor 1.5 turbo a gasolina com um motor elétrico. Juntos, eles entregam até 339 cavalos de potência e oferecem uma autonomia de mais de 1.200 km, com recargas rápidas da bateria. Para quem já ficou travado no trânsito, sabe como é importante economizar combustível e ter um carro que aguenta longos trajetos sem preocupações.

A Experiência do Consumidor

Por aqui, o comando está nas mãos de Peng Hu, que está focado em oferecer uma boa experiência ao consumidor e usar a tecnologia como diferencial. A ideia é repetir a receita de sucesso que a marca já tem em outros mercados e conquistar o coração dos motoristas brasileiros. A BYD também está na corrida, com um crescimento notável, alcançando a 91ª posição no Fortune Global 500 de 2025.

Com tudo isso, a Omoda & Jaecoo tem um plano claro de brigar por espaço no nosso mercado automotivo. Eles estão apostando em eletrificação, design e inovação como suas cartas na manga. É um momento empolgante para os apaixonados por carros!