Nissan Versa com desconto de até R$ 13.300 para CNPJ em agosto

O Nissan Versa tá em destaque com uma promoção imperdível no começo de agosto. Essa oferta é voltada especialmente para empresas e produtores rurais, então se você se encaixa, vale a pena conferir! A regra é simples: depois de adquirir o carro, ele só pode ser revendido após um ano. Mas, vamos ao que interessa: os preços!

Na versão Advance 1.6 CVT, que normalmente custa R$ 126.290, você consegue um super desconto e leva por R$ 115.990. Isso dana um corte de R$ 10.300! Se você é fã de carros mais completos, a versão top de linha Exclusive 1.6 CVT, que geralmente sai por R$ 144.290, agora tá por R$ 130.990. Uma baita economia de R$ 13.300!

De acordo com a Fenabrave, o desempenho do Nissan Versa no Brasil tem sido um pouco tímido. Entre janeiro e julho de 2025, foram vendidas 6.297 unidades. É um número que ainda fica atrás dos grandes líderes de vendas, como o Chevrolet Onix Plus, com 24.668 emplacamentos, seguido pelo Toyota Corolla e Volkswagen Virtus.

Dá só uma olhada no desempenho do Versa mês a mês de janeiro a junho:

– Janeiro: 892 unidades

– Fevereiro: 1.132 unidades

– Março: 1.092 unidades

– Abril: 740 unidades

– Maio: 562 unidades

– Junho: 949 unidades

– Julho: 930 unidades

Motorando sob o capô, o Nissan Versa vem equipado com um confiável motor 1.6 flex (HR16DE), que entrega potência de até 113 cv com etanol e 110 cv com gasolina, além de um torque bem legal, acima de 15 kgfm. O câmbio CVT Xtronic simula até seis marchas, garantindo uma direção suave e sem estresse.

Falando em conforto e tecnologia, o Versa não fica atrás! Ele oferece quatro alto-falantes, carregador por indução, uma central multimídia Nissan Connect com tela de 8” sensível ao toque, que roda Apple CarPlay e Android Auto, além de Bluetooth e USB. O painel multifuncional tem tela de 7” em TFT, mostrando várias informações importantes. E quando se trata de segurança, o sedã conta com airbags frontais, laterais e de cortina, além de alerta de tráfego cruzado na traseira e câmera de ré.

O que você acha dessa oportunidade? Se você anda sempre em busca de um elegante sedã, o Nissan Versa pode ser uma excelente opção, especialmente nessas condições especiais!