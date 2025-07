Números do VW Tera em junho: entenda as razões

Os leitores do Motor1.com Brasil perceberam algo estranho no ranking de vendas de junho. O Volkswagen Tera 2026 fez uma estreia meteórica, aparecendo como o 29º carro mais vendido do Brasil logo no seu primeiro mês de vendas. Impressionante, né? Foram 2.555 unidades licenciadas. Mas, e os 12 mil pedidos que a marca anunciou em apenas 50 minutos?

Se a Volkswagen fez todo esse alarde sobre as reservas, onde estão essas 10 mil vendas que faltam? Pois bem, a explicação é que a fábrica de Taubaté (SP) ainda está se ajustando à demanda. Existe um termo na indústria chamado “ramp up”, que descreve o tempo que uma linha de produção leva para alcançar a capacidade total. No caso do Tera, esse processo está em andamento. E, para quem já está na expectativa do SUV, vai levar um tempo até vermos todos os exemplares nas ruas.

É legal lembrar também que, após a compra, os clientes têm até 30 dias para emplacar o carro. Isso significa que a contagem oficial de vendas só começa após esse primeiro licenciamento. Afinal, quem já pegou trânsito pesado sabe como é crucial ter um carro disponível na hora certa!

E o que vendeu foi o mais caro

A Volkswagen abriu as portas de suas 472 concessionárias no Brasil em 5 de junho para apresentar o novo Tera. E olha, a estratégia funcionou: foram acumulados 12 mil pedidos em pouco tempo! O nosso colunista Jason Vogel esteve em uma loja da VW e contou que o Tera bateu a marca de 10 mil pedidos em 23 minutos, com a versão mais popular sendo a High.

Para você ter uma ideia, o recorde anterior da marca era do Polo, que vendeu 7 mil unidades em 3 horas quando seu facelift foi apresentado em 2022. Até o final de junho, o Tera já tinha emplacado 2.283 unidades.

No mundo automotivo, esses momentos de lançamento são cheios de expectativa. Cada carro novo que chega ao mercado gera um burburinho, e o Tera não é exceção. E que tal fazer uma visita a uma concessionária para conferir de perto? Vai que você se anima e não perde a oportunidade de garantir o seu!