Raquel se transforma após iniciar carreira como empresária

Raquel Passa por Transformação em "Vale Tudo"

A tão aguardada transformação de Raquel, personagem interpretada por Taís Araujo na novela "Vale Tudo", está prestes a acontecer. Nas próximas semanas, os telespectadores verão a protagonista deixar seus dias de dificuldades para trás e conquistar sua independência financeira. Essa mudança será marcada por uma nova fase visual e comportamental da personagem, após alguns saltos temporais na trama.

Recentemente, a emissora revelou a primeira imagem do novo visual de Raquel, agora muito mais sofisticada e elegante. Essa transformação não apenas simboliza seu crescimento pessoal, mas também é um dos momentos altos do remake da novela, celebrando a ascensão da personagem.

A jornada de Raquel começa após ela ganhar um prêmio de R$ 1 milhão em um reality show culinário. Com a ajuda da excêntrica Poliana, vivida por Matheus Nachtergaele, Raquel se une à empresária Celina, interpretada por Malu Galli. Juntas, elas fundam uma empresa de catering de alto padrão que atenderá eventos e serviços corporativos.

Inicialmente, a ideia de Raquel é pegar um empréstimo bancário para fechar uma parceria com Laudelino, vivido por Herson Capri. Contudo, uma ajuda inesperada aparece na forma de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, que decidiu investir no negócio de Raquel, mesmo sem ter grandes recursos financeiros. Essa decisão acontece apesar de Odete viver uma vida de luxo sustentada por sua irmã, o que traz um toque de drama à sua participação.

Com o sucesso do novo empreendimento, a evolução no estilo de Raquel ficará evidente. O público, que até agora criticava o visual simples da protagonista, acompanhará sua transformação não apenas estética, mas também profissional.

Taís Araujo compartilhou sua empolgação nas redes sociais. Em um vídeo divertido, ela fez uma transição de visual e se dirigiu aos fãs com humor, reforçando a expectativa sobre as mudanças na trama.

Além disso, essa mudança de Raquel também impacta sua rivalidade com Maria de Fátima, personagem vivida por Bella Campos, que tenta melhorar sua posição social através do casamento com Afonso, interpretado por Humberto Carrão. Agora, Raquel se destaca como um exemplo de que é possível alcançar o sucesso com honestidade, contrastando a ambição desmedida da filha.

Audiência e Expectativas

Apesar do grande nome associado ao título original, a nova versão de "Vale Tudo" ainda enfrenta desafios nos índices de audiência. Após três meses no ar, a novela registrou média de 21,6 pontos na Grande São Paulo, desempenho apenas ligeiramente superior aos 21,1 pontos de "Mania de Você". Os números têm gerado discussões nos bastidores sobre possíveis ajustes no roteiro e no ritmo da narrativa, embora a emissora tenha negado oficialmente qualquer mudança.

A trama está planejada para conter 173 capítulos, com o final previsto para outubro de 2025.

Novas Produções no Horário Nobre

Enquanto isso, a emissora já se prepara para sua próxima novela das nove, programada para estrear no dia 20 de outubro. Tendo o título provisório de "Três Graças", o projeto marca o retorno de Aguinaldo Silva ao horário nobre, na esperança de revitalizar os índices de audiência que apresentaram queda.

A expectativa interna é de que a nova produção possa trazer renovação, seguindo a linha de sucessos anteriores do autor.

Informações sobre a Produção

O remake de "Vale Tudo" é baseado em uma obra consagrada escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, com adaptação de Manuela Dias. O time de roteiristas também conta com Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia.

A direção artística é de Paulo Silvestrini, com Cristiano Marques na direção geral e José Luiz Villamarim como diretor de núcleo. A produção está a cargo de Luciana Monteiro, com produção executiva de Lucas Zardo.