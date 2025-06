Novos Golf GTI e Jetta GLI listados no site da Volkswagen

Depois do lançamento do Nivus GTS, a Volkswagen voltou suas atenções para os esportivos da linha média, com foco no Golf GTI e no Jetta GLI. Esses dois modelos, que chegarão importados, são parte do que a marca está chamando de “resgate da esportividade”.

Até agora, não tínhamos muitos detalhes sobre quando esses carros chegariam ao Brasil. Mas isso mudou, pois a Volkswagen os incluiu em seu site “VW Legends”, dedicado aos modelos mais emocionantes da marca. É emocionante ver que a marca se preocupa em nos lembrar que dirigir deve ser uma experiência divertida!

Logo de cara, o site dá destaque ao SUV cupê com motor 1.4 TSI. E não para por aí! Temos o Golf GTI MK8.5, a versão reestilizada da oitava geração, que chama atenção na cor vermelha. É quase um déjà-vu, pois esse modelo foi apresentado na festa de 45 anos do Golf, que aconteceu no ano passado em São Bernardo do Campo e também no Rock in Rio.

Esse Golf GTI vem equipado com um motor 2.0 turbo que entrega 265 cv de potência e 37,7 kgfm de torque. Comparando com a versão anterior, que tinha 230 cv e 35,7 kgfm, percebemos que a Volkswagen elevou a aposta. Ele será sempre combinado ao já conhecido câmbio DSG de 7 marchas, mas uma notícia triste para muitos é que a opção de câmbio manual de 6 marchas foi eliminada. Quem aprecia a troca manual vai sentir falta disso, especialmente em uma pista ou em uma estrada cheia de curvas.

Agora, vamos falar do Jetta GLI. Essa será a única versão do sedã disponível no Brasil e traz um visual mais parecido com os modelos europeus, mas sem exageros. Sob o capô, o motor 2.0 turbo continua o mesmo, garantindo 231 cv de potência e 35,7 kgfm de torque, também com o câmbio de dupla embreagem de 7 marchas. E o preço? Atualmente, você encontrará o Jetta GLI 2025 a partir de R$ 245.390.

Embora a Volkswagen tenha revelado essas informações no site, ainda não sabemos a data exata em que os dois modelos chegarão às concessionárias. O que nos resta é aguardar ansiosamente e torcer para que essas belezuras desembarquem em nosso mercado em 2025. Enquanto isso, é sempre bom sonhar e planejar aqueles rolês que só um carro esportivo pode proporcionar!