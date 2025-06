Comércio no feriado de 2 de julho: funcionamento e horários

O feriado de 2 de Julho, que celebra a Independência da Bahia em relação a Portugal, ocorrerá na próxima quarta-feira e não trará mudanças significativas no funcionamento do comércio em Salvador. A exceção será para as lojas localizadas ao longo da Avenida Sete, que é o trajeto do desfile cívico.

De acordo com o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), as lojas poderão abrir, caso optem por isso, pagando aos funcionários um adicional de 100% sobre o salário, sem direito a folga compensatória. O presidente do Sindilojas, Paulo Motta, destacou que, devido ao desfile na Avenida Sete, as lojas da região não abrirão, enquanto os estabelecimentos de bairros e shoppings funcionarão normalmente.

Até o fechamento desta matéria, as assessorias dos shoppings da capital não haviam respondido sobre seus horários específicos de funcionamento no feriado. A programação do dia 2 de julho começará às 8h com um grande desfile que contará com 10 bandas filarmônicas de diversas cidades da Bahia. Essas bandas sairão do Instituto Central de Educação Isaia Alves (ICEIA), localizado na Praça do Barbalho, em direção ao Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador.

Mais de 400 músicos, incluindo homens, mulheres, jovens e crianças, estarão envolvidos no desfile, animando as ruas da cidade. Entre as bandas que participarão pela primeira vez do evento estão a Sociedade Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis, a Sociedade Filarmônica Santa Cecília de Palmeiras, a Filarmônica Ambiental de Camaçari, a Sociedade Filarmônica Euterpe Cruzalmense de Cruz das Almas, a Filarmônica Terpsícore Popular de Maragojipe e a Sociedade Filarmônica Filhos de Apolo de Santo Amaro.

Bandas tradicionais, que já participaram de eventos anteriores, também marcarão presença no desfile, como a Filarmônica Lyra Popular de Belmonte, a Filarmônica Minerva Cachoeirana de Cachoeira, a Sociedade Filarmônica Minerva de Morro do Chapéu e a Sociedade Filarmônica Lyra Popular de Castro Alves.

Para ajudar com os custos de deslocamento, cada banda receberá um auxílio transporte, variando de R$ 2 mil para as bandas localizadas a até 200 km de Salvador, R$ 4 mil para aquelas entre 201 km e 400 km, e R$ 6 mil para bandas que venham de locais com mais de 401 km de distância da capital baiana.