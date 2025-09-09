Novo Mercedes-Benz Classe C terá grade iluminada maior

O GLC, o novo SUV da Mercedes-Benz, tá roubando a cena no Salão de Munique. Além de trazer a tecnologia EQ, ele dá as boas-vindas a uma nova identidade visual que promete ser polêmica. A cereja do bolo? A expectativa pelo Classe C elétrico, que deve chegar em 2026 com uma autonomia impressionante de até 800 km, desafiando diretamente o BMW i3.

E não para por aí! O Classe C vai trazer a enorme grade iluminada que já estreou no GLC, fazendo com que a Mercedes-Benz se destaque ao aplicar a “grade icônica reimaginada” em toda a sua linha. Enquanto a BMW brinca com os formatos das grades entre seus SUVs e sedãs, a Mercedes opta por uma abordagem única e moderna.

Um detalhe de design que chama bastante atenção é o vidro do porta-malas do GLC, que se projeta além das portas traseiras. Essa solução já foi vista no Maybach Classe S e no novo CLA, proporcionando mais espaço interno. O resultado? Um entre-eixos maior que o do Classe C a combustão, melhorando consideravelmente o espaço para quem vai viajar ou para as compras do mês.

Em termos de desempenho, a Mercedes não divulgou todos os números, mas confirmou que o sedã terá uma autonomia de até 800 km no ciclo WLTP, que é cerca de 87 km a mais do que o GLC elétrico. Isso se deve à carroceria mais baixa e aerodinâmica do Classe C, tornando-o também mais leve e ágil.

Os números técnicos são fascinantes. A base mecânica é quase a mesma do GLC EQ, com bateria de 94 kWh e uma arquitetura robusta de 800 volts. Em carregamento rápido de até 330 kW, o GLC já recupera 303 km em apenas 10 minutos. A expectativa é que esse desempenho se reflita no sedã também, que deve ter várias configurações de motor, incluindo uma versão potente de 483 cv.

Agora, se você é fã de novidades, prepare-se: a Mercedes-Benz está prestes a lançar um total de 40 modelos até 2027. Serão 18 lançamentos em 2026 e outros 14 em 2027, abrangendo desde reestilizações a novos modelos. O CEO da marca, Ola Källenius, não descarta a possibilidade de explorar mais nichos de mercado, desde que haja uma demanda real para isso.

O GLC é só o começo dessa nova fase. Entre os modelos aguardados, temos o “Baby Classe G”, o sucessor do Classe S e, claro, o Classe C elétrico. A ideia da Mercedes é integrar esses novos elétricos a linhas já existentes, tornando mais fácil para os apaixonados por carros também se apaixonarem por essa nova onda elétrica.