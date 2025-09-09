Chevrolet ganha com produção do Spark EUV no Ceará

A Chevrolet acaba de lançar o Spark EUV, o primeiro SUV compacto 100% elétrico da marca no Brasil. Este modelo promete ser uma opção interessante para quem busca um carro urbano com estilo moderno, conforto e alta tecnologia. A ideia é competir de frente com modelos como o BYD Dolphin e o GWM Ora 03, popularizando os elétricos no nosso país.

O Spark EUV chega com preço de venda de R$ 159.990. Para quem precisa de um financiamento, a Chevrolet oferece a opção de entrar com 60% do valor e o restante em 24 parcelas de R$ 2.740,31. A versão disponível, chamada Activ, vem cheia de detalhes que agradam a quem busca um carro bem equipado mesmo em se tratando de um elétrico compacto.

A produção desse modelo acontecerá em uma fábrica da antiga Troller, no Ceará. Essa decisão pegou muita gente de surpresa, já que muitos esperavam que o carro fosse fabricado nas modernas fábricas do Sudeste. Mas a GM acredita que essa escolha vai fortalecer o compromisso com o Brasil, aproveitando a estrutura que já existe e investindo alto em novas tecnologias.

E não podemos esquecer dos incentivos fiscais da Reforma Tributária de 2023, que tornam a fabricação em regiões como o Norte e Nordeste muito mais vantajosa. Esses incentivos, que incluem créditos de IPI e PIS/Cofins, ajudam a Chevrolet a manter uma boa margem de lucro sem depender totalmente da produção do Sudeste.

O Spark EUV também se beneficia do programa Mover, que reduz impostos para carros elétricos e híbridos. Isso é um grande trunfo, especialmente quando consideramos o uso de materiais recicláveis e tecnologias que ajudam na condução. Assim, a GM pretende lançar seu modelo de entrada de uma forma competitiva e estratégica no Brasil.

Recentemente, a fábrica da Comexport recebeu um investimento de R$ 400 milhões para se adaptar e montar diferentes modelos elétricos. Isso significa que a GM poderá ser mais ágil na produção e reduzir custos, essencial para manter-se competitiva em relação aos importados.

Sob o capô, o Spark EUV conta com um motor elétrico de 101 cv e um torque de 18,4 kgfm, além de uma bateria LFP de 42 kWh que garante uma autonomia de até 300 km em trajetos urbanas. E se você está pensando em longas viagens, a recarga rápida leva apenas 35 minutos para ir de 30% a 80%. Ah, e a bateria vem com garantia de oito anos ou 160 mil km, o que traz uma boa tranquilidade para quem está pensando em fazer esse investimento.

Com 4 metros de comprimento, o Spark EUV oferece um porta-malas de 355 litros, que pode chegar a 916 litros ao rebater os bancos. O carro tem um design urbano e moderno, com iluminação full LED, rodas de 16”, um painel digital de 8,8” e uma central multimídia de 10,1”, além de algumas tecnologias de condução semi-autônoma.

Por dentro, o Spark não decepciona: seis airbags, frenagem automática, câmeras 360°, assistente de faixa e três modos de condução com regeneração de energia estão inclusos no pacote de segurança e conforto. O interior é digno de nota, trazendo bancos de couro, ar-condicionado digital inteligente e 28 porta-objetos, ideal para quem precisa de praticidade no dia a dia.