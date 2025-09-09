Justiça determina que Leonardo DiCaprio devolva prêmio Oscar

Em 2016, um momento marcante na história do cinema foi quando Leonardo DiCaprio finalmente levou para casa seu primeiro Oscar. Foi na 88ª edição da premiação, onde ele foi reconhecido por sua atuação impressionante no filme O Regresso, dirigido por Alejandro González Iñárritu.

Mas DiCaprio não tem apenas uma estatueta em sua prateleira. Ele também foi presenteado com um Oscar que pertenceu a Marlon Brando. O dono anterior da estatueta era o empresário malaio Jho Low, que acaba se envolvendo em um grande escândalo que fez o ator devolver o prêmio.

As coisas mudaram quando as autoridades dos Estados Unidos passaram a exigir esse troféu de volta. Low, que foi responsável por financiar O Lobo de Wall Street, também estrelado por DiCaprio, se viu no centro de um caso de fraude bilionária. Essa situação fez com que o empresário se tornasse um fugitivo; rumores indicam que ele estaria se escondendo em Mianmar.

Para ajudar nas investigações, DiCaprio devolveu o Oscar de Brando em 2017, conforme informaram seus representantes. Após a resolução do caso, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas poderá comprar a estatueta de volta, e o valor simbólico que está em jogo é apenas US$ 1.

Demandas da organização anticorrupção

Mas a entrega do Oscar não foi a única pressão que DiCaprio enfrentou. A organização anticorrupção Transparency International, com sede na Alemanha, pediu que o ator também devolvesse todos os pagamentos que recebeu por sua atuação em O Lobo de Wall Street.

Estima-se que Leonardo DiCaprio tenha recebido cerca de US$ 10 milhões por seu desempenho no filme dirigido por Martin Scorsese. E essa quantia pode ser ainda maior, já que ele atuou também como produtor no projeto.

Na época, DiCaprio garantiu que devolveria qualquer dinheiro que estivesse atrelado a práticas ilegais. Porém, mesmo tendo seu nome mencionado em meio a todo esse escândalo, não há evidências de que ele estivesse ciente das fraudes que envolviam Low e outros produtores.

Além disso, essa situação não foi a única polêmica associada ao filme. O executivo Andrew Greene, que foi representado em O Lobo de Wall Street por conta de sua relação real com o personagem de DiCaprio, decidiu processar Martin Scorsese e a Paramount Pictures. Seu argumento é que se sentiu mal retratado e pediu indenização por danos morais.