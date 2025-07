Novo Jeep Commander 2026 aparece sem camuflagem em flagra

Depois de semanas circulando disfarçado, o Jeep Commander 2026 finalmente apareceu sem camuflagem, e o que vimos já dá um gostinho do que vem por aí. As imagens, divulgadas pelo perfil @placaverde, mostram o SUV com placas brasileiras, indicando que ele está bem pertinho do lançamento oficial. O flagrante ocorreu na Argentina, mas deixa claro que as unidades pré-série estão em fase final de testes.

O novo visual do Commander traz umas mudanças interessantes, que parecem bem pensadas. O para-choque dianteiro ficou mais robusto, com novas entradas de ar e espaço para os faróis de neblina. A grade frontal, agora com um acabamento preto brilhante, dá um ar mais moderno. Nas laterais, as rodas têm novos designs, variando entre 18 ou 19 polegadas, dependendo da versão. E quem curte uma traseira estilosa vai adorar a faixa de LED que agora conecta as lanternas com um grafismo incrível.

Híbrido na Jogada

Uma das grandes apostas da Jeep para o Commander 2026 é a eletrificação. Eles estão preparando uma versão híbrida leve (MHEV) com tecnologia de 48V, com lançamento previsto para 2026. Isso vai integrar a nova linha “Bio-Hybrid” da Stellantis, que vai ser produzida na fábrica de Goiana (PE), onde estão investindo R$ 13 bilhões até 2030. É aquele tipo de novidade que faz a gente imaginar viagens longas com consumo reduzido.

Enquanto essa versão híbrida não chega, o SUV vai manter os motores que já conhecemos: o 1.3 turbo T270 flex, com 176 cv; o 2.2 turbodiesel de 200 cv; e o 2.0 turbo Hurricane a gasolina, que entrega 272 cv. Para o modelo híbrido, o motor a combustão vai ser o mesmo 1.3 T270, mas com o reforço de um motor elétrico de 30 cv. Imagine a economia em situações de maior demanda de potência! O câmbio automatizado de dupla embreagem com seis marchas (e-DCT) vai garantir trocas suaves e precisas.

Novidades e Conforto

Atualmente, o preço do Commander começa em R$ 231.490 na versão Longitude T270 e pode chegar a R$ 340.990 na versão Blackhawk Hurricane 4×4. Pode-se esperar que os preços subam com essas atualizações e, especialmente, com a nova motorização híbrida chegando por aí.

A linha 2026 também promete upgrades no pacote de equipamentos. Um dos pontos altos será a tão pedida câmera 360º, que deve facilitar bastante manobras em estacionamentos apertados ou em aventuras off-road. Novos revestimentos nos bancos e um acabamento de interior aprimorado também estão no radar, tornando cada viagem mais confortável e estilosa.

Por Dentro do Novo Commander

Embora o interior ainda não tenha sido visto, especula-se que ele siga a tendência dos novos modelos da Jeep, como o Renegade reestilizado. A expectativa é de mais tecnologia e um padrão de multimídia ainda mais intuitivo, além de combinações inéditas de cores e texturas. Esses ajustes, mesmo que sutis, podem fazer toda a diferença quando estamos atrás do volante.

As novas regras de IPI também mudam o jogo, penalizando motores puramente a diesel. Isso torna a eletrificação essencial para o futuro do Commander. Enquanto a versão diesel ainda vai continuar por um tempo, a tendência é que a linha híbrida ganhe destaque nos próximos anos, acompanhando a evolução do setor automotivo no Brasil. É uma fase de transição que promete deixar nossos passeios ainda mais empolgantes e sustentáveis.