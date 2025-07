Mudanças na CNH em 2025 podem dificultar motoristas

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um documento indispensável para quem deseja dirigir veículos automotores nas vias públicas do Brasil. Embora a Lei nº 14.071/2020 tenha dispensado a necessidade de carregar o documento físico, a CNH continua sendo super importante. Afinal, ela é a sua prova de que você está habilitado a dirigir.

Por conta disso, é fundamental que os motoristas fiquem atentos a alguns detalhes, especialmente quando se fala nos prazos de renovação. Sabia que, com a nova legislação, a validade da CNH mudou? E apesar das regras terem se modificado, muitos ainda têm dúvidas sobre como isso tudo funciona na prática.

Para evitar contratempos, é essencial que você saiba exatamente quando renovar sua CNH. Os prazos atuais são os seguintes:

10 anos de validade para quem tem até 49 anos.

para quem tem até 49 anos. 5 anos de validade para condutores entre 50 e 69 anos.

para condutores entre 50 e 69 anos. 3 anos de validade para quem já passou dos 70.

E não esqueça: o prazo começa a contar a partir da última renovação, que você pode consultar bem na frente da CNH, próximo ao campo da “Validade”.

Como renovar a CNH?

Renovar a CNH é um processo simples que pode ser feito de duas maneiras: presencialmente nos postos de atendimento do Detran ou online pelo site do órgão e através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Para isso, você vai precisar apresentar alguns documentos: CPF, identidade e comprovante de residência. Também vai ser necessário pagar algumas taxas e passar pelo exame médico. Não se preocupe, o processo é bem tranquilo para quem está com os documentos em dia.

Penalidades para quem dirige com a CNH vencida

Fique ligado: dirigir com a CNH vencida é considerado uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As consequências podem ser bem sérias.

Se pegar um trânsito em fiscalização, você pode enfrentar uma multa de R$ 293,47 e ainda acumular 7 pontos na CNH. Além disso, o veículo pode ser apreendido, e só será liberado quando um motorista habilitado aparecer para retirá-lo. Se você reincidir nessa infração, pode até ter o direito de dirigir suspenso.

Manter a CNH em dia é mais do que uma obrigação; é uma forma de garantir a sua segurança e a de todos que estão nas ruas. Fique atento aos prazos e não deixe para última hora!