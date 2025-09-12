Novo BMW X7 é flagrado em teste antes da produção

O Salão do Automóvel de Munique de 2025 terminou, mas as surpresas ainda estão por toda parte. Durante o trajeto até a Baviera, o diretor do Motor1.com Itália, Lorenzo Curatti, teve a sorte de flagrar um protótipo da BMW coberto de camuflagem.

Este modelo tem formas robustas e bem quadradas, o que nos faz pensar que estamos diante de uma nova geração do X7. Ou talvez uma reestilização pesada, semelhante ao que aconteceu com o Série 1. Isso pode trazer um frescor visual, equiparando o X7 com as tecnologias e o estilo do novo Série 7 que deve ser lançado em breve.

Dianteira com estilo BMW e proporções imponentes

Quando Curatti deu uma passada perto do protótipo, notou de cara as linhas típicas do X7: um capô plano, um teto alto e uma traseira ereta. As laterais ganharam destaque com arcos de roda mais definidos e, claro, aquelas rodas grandes que adoramos ver em um SUV.

Na parte de trás, uma porta traseira grande pode ser notada, possivelmente dividida. Os conjuntos de luzes ainda são protótipos e, para completar, há nada menos que quatro saídas de escape que definitivamente não são as finais.

E como se isso não bastasse, os faróis duplos chamam a atenção. Essa é uma assinatura da BMW para seus modelos de alto desempenho. A grade frontal, ainda escondida, promete ser bem generosa em dimensões. O conjunto visual sugere que esse X7 pode ter algo esportivo a apresentar, talvez uma versão M Performance em desenvolvimento.

Sob a pele, um mistério a ser desvendado

Claro que a BMW ainda não soltou os detalhes de motores e equipamentos, mas podemos esperar algumas novidades no que diz respeito à eletrificação. Isso deve incluir versões híbridas e até mesmo tradicionais motores a combustão de seis cilindros em linha, com a possibilidade de um V8 também. Para quem já pegou uma estrada longa, sabe como um bom conjunto de motor e transmissão faz toda a diferença na hora de garantir conforto e performance.

Quando ele vai chegar às ruas?

Estima-se que o novo X7 possa ser lançado entre 2026 e 2027. A estreia oficial deve acontecer em um evento asiático ou nos EUA, lugares onde este SUV é bastante popular. Vamos precisar de um pouco de paciência até termos mais informações e, quem sabe, poder dar uma volta nesse monstro das estradas.