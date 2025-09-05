Novas informações sobre o Mercedes-Benz GLC EQ, concorrente do IX3

O novo Mercedes-Benz GLC EQ está prestes a ser revelado em sua nova geração, durante o Salão de Munique, que acontece na próxima semana. Este SUV, que já é um dos favoritos da marca, fará sua estreia na versão 100% elétrica, trazendo um design que reflete a nova identidade visual da Mercedes-Benz.

Mais do que uma simples atualização de estilo, esse lançamento é uma resposta da fabricante ao desempenho abaixo do esperado dos modelos EQ até agora. A ideia é fazer uma reformulação total, trazendo novas propostas que devem atrair mais clientes.

### Design que chama atenção

A dianteira do novo GLC será um dos destaques. Ele vem com uma grade iluminada que a marca apelida de “rosto do futuro”. Essa grade possui até 942 pontos de LED com animações e uma estrela central iluminada. Para quem dirige muito em estrada, saber que a estética do carro também é inteligente combina tecnologia e sofisticação.

### Interior digital e sustentável

Por dentro, a Mercedes promete realmente impressionar. O painel pode contar com o MBUX Superscreen, que integra três telas sob um único vidro. São uma tela de instrumentos de 10,3 polegadas, uma central multimídia de 14 polegadas, e uma tela extra para o passageiro em versões mais incrementadas. Se você é do tipo que ama tecnologia, não vai querer perder a versão com o MBUX Hyperscreen de 39,1 polegadas, que também vem com o novo sistema operacional MB.OS.

Esse sistema inovador combina entretenimento, assistência ao motorista e conectividade, utilizando recursos da Microsoft e Google. A inteligência artificial do carro aprende seus hábitos de condução e conversa de forma natural, quase como um copiloto. Isso sem contar que o assistente virtual MBUX vem com avatares animados, dando um toque divertido à experiência.

A Mercedes não esqueceu do luxo e, ao mesmo tempo, também pensou na sustentabilidade. Os bancos agora são feitos com espumas que contêm 30% de material reciclado, e o interior é revestido com tecidos produzidos a partir de garrafas PET. Isso é um passo importante para quem se preocupa com o meio ambiente, mas não quer abrir mão de conforto.

### Conforto para todos os ocupantes

Os novos bancos AGR oferecem funções de massagem e uma iluminação interna que pode ser ajustada para criar diferentes ambientes. Imagine uma viagem longa, onde você pode relaxar enquanto a iluminação se adapta ao seu humor. O teto panorâmico eletrocrômico também é uma novidade, permitindo que você o escureça ou clareie conforme a preferência. Um contraste interessante entre a funcionalidade e bem-estar.

### Dimensões que impressionam

Falando em conforto, o novo GLC vai ter uma distância entre-eixos 8 cm maior do que a geração atual, totalizando cerca de 2,96 metros. Isso significa mais espaço para quem viaja atrás, melhorando muito o conforto em viagens longas. Para completar, a capacidade do porta-malas aumentou e agora é de 570 litros, além de um compartimento frontal de 128 litros para guardar cabos e pequenas bagagens.

### Quando podemos ver nas lojas?

O Mercedes-Benz GLC EQ será oficialmente apresentado no dia 7 de setembro durante o Salão de Munique. Com toda a sua tecnologia, conforto e design, esse modelo pode se tornar um dos principais nomes na estratégia elétrica da marca, competindo diretamente com modelos como o BMW iX3. Por enquanto, ainda não temos uma data certa para o lançamento no Brasil, mas a expectativa é alta.

O novo GLC traz uma combinação de inovação e luxo que faz o coração de qualquer apaixonado por carros acelerar. Mesmo quem não é fã de SUVs vai precisar dar uma olhada nesse lançamento.