Parque aquático no Brasil fatura R$ 240 milhões e planeja novidades

O Thermas dos Laranjais, localizado em Olímpia, interior de São Paulo, tem se destacado como o segundo parque aquático mais visitado do mundo. Com cerca de 2 milhões de visitantes por ano, o parque gera uma receita anual de R$ 240 milhões. Esses números impressionantes refletem o sucesso do parque, que continua a crescer e se renovar.

Recentemente, o Thermas está se preparando para abrir o seu novo complexo, chamado “Nações”, que terá uma estrutura de 33 metros e oferecerá oito novas experiências. Destaque para um looping simulado, algo inédito na região. A administração do parque está investindo mais de R$ 300 milhões até 2030, o que inclui a construção de um segundo parque nas proximidades.

Visitação, faturamento e expansão contínua

Nos últimos anos, o parque tem mostrado um crescimento sólido em termos de público. Em 2023, foram registrados 1,95 milhão de visitantes, o que o coloca atrás apenas do Chimelong Water Park, na China. Esse fluxo de visitantes é fundamental para o crescimento da receita, que hoje se mantém na casa dos R$ 240 milhões anuais. Segundo a administração, esse valor é frequentemente reinvestido em melhorias e novas atrações para garantir que as pessoas queiram voltar.

Jorge Noronha, arquiteto do projeto e presidente do Thermas, enfatiza que "se você parar de criar, o público para de voltar". Para manter a demanda, é essencial trazer novidades que surpreendam os visitantes todo ano.

De clube social a motor do turismo em Olímpia

O Thermas dos Laranjais começou humildemente, nos anos 1980, como um clube social, em uma cidade com menos de 20 mil habitantes. Naquela época, a economia local era baseada na citricultura. O grande diferencial apareceu com a descoberta das águas termais, que possibilitaram a criação de piscinas aquecidas naturalmente, transformando o local em um grande parque.

Durante mais de duas décadas, o parque cresceu sem investimentos externos, fazendo uso de mão de obra própria e um controle rigoroso dos custos. A variedade de atrações é inspirada em ideias que vieram de viagens e da natureza, como uma piscina de sal que simula o Mar Morto e uma área com cadeiras submersas que lembra o Jalapão.

O que traz o complexo Nações

O novo complexo Nações promete oito experiências distintas, divididas em duas descidas temáticas: uma que representa o Brasil, com atrações como o Orbiter e o Master Blaster, e outra que traz a vibe da Itália, com brinquedos emocionantes como os Tailspins. O investimento no complexo é de R$ 60 milhões, e foi projetado com tecnologia de ponta, garantindo que os visitantes tenham uma experiência única.

Aprendizados de gestão na pandemia

Durante a pandemia, o parque enfrentou um período desafiador, ficando oito meses fechado e zerando sua receita. Para sobreviver, a administração priorizou o pagamento dos salários, utilizando um fundo de R$ 20 milhões. Esse tempo serviu para repensar processos internos e encontrar eficiência em suas operações.

Com a reabertura, a recuperação foi rápida, permitindo que o parque quitasse suas dívidas em menos de um ano e focasse em manter a saúde financeira.

Novo terreno e segundo parque

O futuro do Thermas é promissor. O parque adquiriu um novo terreno de 40 alqueires, três vezes maior que a área atual, para a construção de um segundo parque. Este espaço contará com atrações aquáticas e atividades em meio à natureza, como tirolesa e arvorismo, inspiradas em lugares como Capitólio (MG).

Operação perene e impacto local

O Thermas dos Laranjais se destaca por funcionar o ano inteiro, o que é facilitado pelo clima quente da região. O parque gera empregos para 560 funcionários fixos e mantém uma política de preços acessíveis para produtos consumíveis, o que estimula os visitantes a retornarem.

A presença do parque mudou o perfil econômico de Olímpia, que agora conta com cerca de 60 mil habitantes. A cidade, que antes era conhecida pela laranja, ganhou notoriedade nacional e se tornou um importante destino turístico, impulsionando a economia local por meio de hotéis e restaurantes.

Na história recente, em 19 de junho de 2025, a cidade lamentou a perda do fundador do parque, Benito Benatti, aos 93 anos, e passou a honrá-lo com homenagens públicas.

Por que a estratégia mira novidades anuais

A estratégia de trazer novidades todo ano visa aumentar a frequência de retorno dos visitantes. "A cada ano tem que ter uma grande novidade", diz Noronha, refletindo o desejo de continuidade e crescimento do parque. Com um calendário de lançamentos e um investimento sempre crescente, a expectativa é que o Thermas se consolide cada vez mais como um destino de turismo aquático no Brasil e no mundo.