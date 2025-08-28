Novas cores para Triumph Speed 400, Tiger 900 e Scrambler 1200 X

A Triumph acaba de surpreender os apaixonados por motos no Brasil com novas opções de cores para quatro de seus modelos mais icônicos: a Speed 400, a Tiger 900 GT Pro, a Tiger 900 Rally Pro e a Scrambler 1200 X. Essas belezuras já estão chegando às concessionárias desde agosto, e o melhor de tudo: sem alterar os preços da linha 2025.

Olha só, a Speed 400 agora brilha na cor Pearl Metallic White, um arranjo que combina branco, dourado e preto. As bengalas douradas continuam lá, dando aquele charme. Pra quem ama a versão básica, a Phantom Black/Storm Grey ainda está disponível, com preços começando em R$ 32.190. A nova cor sai por R$ 32.690, um pequeno investimento para quem busca um visual renovado.

Novidades na Linhagem Tiger 900

A linha Tiger 900 também não ficou de fora. A versão GT Pro chega com a sofisticada cor Sapphire Black, que é puro estilo. Já a Rally Pro recebeu um toque especial com a nova tonalidade Sapphire Black/Performance Yellow, com detalhes em amarelo que destacam seu lado aventureiro. Essa belezura mantém o preço a partir de R$ 81.690. Se você já fez uma viagem longa em uma dessas, sabe como a versatilidade dela combina perfeitamente com a estrada e a natureza.

Um Toque Clássico com a Scrambler 1200 X

Se você adora um visual clássico, a Scrambler 1200 X vem com a pintura Matt Khaki Green, uma homenagem às motocicletas militares britânicas. Essa belezura shoa um motor robusto de 1.200 cc, com 90 cv e 11 kgfm de torque, disponível a partir de R$ 70.190. Vale lembrar que, mesmo com a nova cor, a essência da moto continua a mesma, pronta para encarar qualquer terreno.

Sem Mudanças na Parte Mecânica

Falando em potência, não houve alterações na parte mecânica. A Speed 400 mantém seu motor monocilíndrico com 40 cv e 3,8 kgfm de torque, enquanto a Tiger 900 tem seu propulsor de 888 cc com 107 cv. A Rally Pro, focada no off-road, também mantém a mesma potência, mas agora com um ajuste para enfrentar trilhas. A Scrambler, por sua vez, continua sólida como sempre. É isso que a torna uma escolha favorita para quem busca um bom desempenho.

Dessa forma, a Triumph traz um sopro de frescor à sua linha, especialmente para aqueles que têm o desejo de personalizar sua máquina. Um charme a mais sem mexer na qualidade já consagrada da marca, mantendo tudo em um preço camarada. É uma bela opção para quem quer dar uma renovada no visual.