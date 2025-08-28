Notícias

Como o frio influencia seu sono e descanso

entenda como a estação gelada afeta seu descanso
Embora uma boa noite de sono caia bem em qualquer época do ano, no inverno ela parece ainda mais aconchegante. É difícil até mesmo sair da cama em dias frios, né?

Essa sensação não é apenas preguiça. Estudos mostram que o frio realmente influencia nosso sono por razões bem interessantes. Um dos principais fatores é o aumento da produção de melatonina, o hormônio que nos faz sentir sono. Com os dias mais curtos e as noites mais longas, a escuridão chega mais cedo, o que aciona a liberação desse hormônio. Isso faz com que a gente se sinta mais cansado e, consequentemente, durma por mais tempo.

Além disso, o frio tende a afastar as pessoas das atividades ao ar livre. Com menos exposição à luz natural, nosso corpo pode se desregular um pouco, influenciando o ritmo biológico. Assim, mesmo que não seja necessário dormir mais no inverno, nossos corpos acabam reagindo ao clima, e acordar se torna um verdadeiro desafio.

Como melhorar a qualidade do sono durante o frio?

Para evitar que a qualidade do sono e o ritmo circadiano fiquem bagunçados, algumas dicas simples podem ajudar a combater a fadiga nos dias frios:

  • **Estabeleça uma rotina de sono**: Tente ir para a cama e acordar sempre nos mesmos horários. Isso ajuda a regular seu relógio interno.
  • **Aproveite a luz do dia**: Seja abrindo as janelas ao acordar ou passando um tempinho no sol, a luz natural é fundamental para reduzir a sonolência, mesmo em dias nublados.
  • **Mantenha-se ativo**: Exercícios físicos, seja em casa ou ao ar livre, são ótimos aliados na luta contra a fadiga.
  • **Aqueça e ventile o quarto**: Um ambiente confortável ajuda muito. Manter o quarto aquecido, mas arejado, facilita a respiração e torna o momento de acordar mais tranquilo.
