Como o frio influencia seu sono e descanso

Embora uma boa noite de sono caia bem em qualquer época do ano, no inverno ela parece ainda mais aconchegante. É difícil até mesmo sair da cama em dias frios, né?

Essa sensação não é apenas preguiça. Estudos mostram que o frio realmente influencia nosso sono por razões bem interessantes. Um dos principais fatores é o aumento da produção de melatonina, o hormônio que nos faz sentir sono. Com os dias mais curtos e as noites mais longas, a escuridão chega mais cedo, o que aciona a liberação desse hormônio. Isso faz com que a gente se sinta mais cansado e, consequentemente, durma por mais tempo.

Além disso, o frio tende a afastar as pessoas das atividades ao ar livre. Com menos exposição à luz natural, nosso corpo pode se desregular um pouco, influenciando o ritmo biológico. Assim, mesmo que não seja necessário dormir mais no inverno, nossos corpos acabam reagindo ao clima, e acordar se torna um verdadeiro desafio.

Como melhorar a qualidade do sono durante o frio?

Para evitar que a qualidade do sono e o ritmo circadiano fiquem bagunçados, algumas dicas simples podem ajudar a combater a fadiga nos dias frios: