Nova picape média da RAM se baseará na Titano

Não é de agora que a Ram, a divisão que cuida das picapes e utilitários da Stellantis, está de olho em voltar a ter uma picape média, uma espécie de sucessora da Dakota. Agora, aparecem pistas de que a família derivada da Fiat Titano vai dar uma forcinha para a marca nesse sentido. As fotos que vazaram mostram que novidades estão a caminho.

Atualmente, a Ram possui uma picape média disponível em alguns mercados, mas com uma estética muito parecida com a da Fiat Titano, só com algumas mudanças na grade e no logotipo. Não dá para negar que isso não funciona muito bem por aqui. A Ram é vista como uma marca de veículos mais premium em comparação aos outros países da América Latina e até mesmo nos Estados Unidos.

A picape que apareceu nas imagens vai muito além de um simples repaginamento. O novo modelo promete ser bem diferente das atuais Fiat Titano e Peugeot Landtrek. Ele se inspira muito na Changan Hunter, que passou por uma reestilização recentemente na China. E, para quem não sabe, a Changan é a raiz do projeto da Titano e da Landtrek, e agora lançou uma versão melhorada com atualizações significativas.

Por dentro, a Hunter atualizada traz um design mais moderno, com telas integradas que ocupam o painel de instrumentos e a central multimídia. Além disso, os acabamentos são bem mais refinados do que os que vemos na Titano que circula por aqui. Para quem está acostumado a dirigir, sabe como essas melhorias internas fazem uma grande diferença no dia a dia.

Na parte externa, o modelo da Ram vai se destacar com faróis em LED em formato de “T”, uma grade frontal enorme em preto brilhante com toques cromados, e mudanças estéticas que deixam a lateral e a traseira com um ar mais contemporâneo.

Quem está curioso sobre o motor pode se animar: deve ser um motor 2.2 turbodiesel Multijet II, um dos mais modernos da Stellantis, presente em outros modelos como o Jeep Commander e a Fiat Toro. No Brasil, esse motor deve entregar cerca de 200 cv de potência e impressionantes 45,9 kgfm de torque, representando um ganho significativo em relação ao motor atual da Titano.

Ainda não definiu o nome do modelo. A ideia é seguir o padrão usado em outros mercados e pode adotar a designação 1200. Mas, como a Ram tem mostrado criatividade, não seria surpreendente se resgatassem o nome Dakota ou criassem um novo. O que importa é que a expectativa é grande e podemos esperar novidades ainda este ano ou no primeiro semestre de 2026.