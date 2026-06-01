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Fantástico atinge 32 pontos no amistoso, mas perde recorde

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Fantástico recebe 32 pontos do Amistoso, mas deixa escapar recorde
Fantástico recebe 32 pontos do Amistoso, mas deixa escapar recorde

No domingo, 31 de maio, as audiências de televisão apresentaram resultados variados entre as principais emissoras do Brasil. O programa “Fantástico” da Globo destacou-se, atingindo uma alta audiência durante a transmissão do amistoso da Seleção Brasileira de Futebol contra o Panamá, com picos de 32 pontos. Isso igualou sua melhor média do ano.

Entretanto, as atrações exibidas à tarde enfrentaram dificuldades. “Em Família com Eliana,” que vai ao ar na Globo, teve um desempenho abaixo do esperado, chegando a empatar tecnicamente com “Domingo Legal,” programa do SBT, por cerca de 20 minutos. Este foi o pior desempenho de Eliana desde o início do programa em março.

Pela manhã, “Globo Rural” e “Viver Sertanejo” surpreenderam ao registrar índices semelhantes aos das atrações vespertinas. Já “Domingão com Huck,” que foi exibido ao vivo antes dos eventos esportivos, teve apenas 9,7 pontos, o que não foi suficiente para destacar-se na programação.

Na Record, “Domingo Espetacular” enfrentou uma forte concorrência devido à transmissão do futebol da Globo, resultando em um terceiro lugar isolado e no seu pior desempenho da temporada.

No SBT, o seriado “Chaves” teve uma audiência abaixo do que era esperado, contrastando com os números obtidos durante a semana.

Confira as audiências consolidadas desse domingo:

Audiências da Globo

  • Santa Missa em Seu Lar: 3,2 pontos
  • Globo Repórter (reapresentação): 3,6 pontos
  • Antena Paulista: 5,0 pontos
  • Auto Esporte: 5,9 pontos
  • Globo Rural: 9,6 pontos
  • Viver Sertanejo: 9,6 pontos
  • Esporte Espetacular: 8,3 pontos
  • Temperatura Máxima: 7,8 pontos
  • Em Família com Eliana: 7,7 pontos
  • Domingão com Huck: 9,7 pontos
  • Amistoso: Brasil x Panamá: 25,7 pontos
  • Fantástico: 18,7 pontos
  • Partiu São João: 8,2 pontos
  • Domingo Maior: 4,8 pontos
  • Cinemaço: 3,3 pontos
  • Hora 1: 4,1 pontos

Audiências da Record

  • Desenhos Bíblicos: 1,5 pontos
  • Todo Mundo Odeia o Chris: 2,8 pontos
  • Cine Maior: 3,4 pontos
  • Boom!: 3,5 pontos
  • Acerte ou Caia!: 5,2 pontos
  • Domingo Espetacular: 4,7 pontos
  • Aquecimento Futebol: 2,5 pontos
  • Brasileirão: 3,9 pontos
  • Casa do Patrão: 2,6 pontos
  • Esporte Record: 1,7 pontos
  • Chicago Med: 1,4 pontos

Audiências do SBT

  • SBT Notícias Manhã: 1,5 pontos
  • Pé na Estrada: 1,7 pontos
  • SBT Sports: 1,8 pontos
  • Chaves: 1,5 pontos
  • Notícias Impressionantes: 2,5 pontos
  • Tele Sena: 3,0 pontos
  • Domingo Legal: 4,9 pontos
  • Programa Silvio Santos: 6,6 pontos

Audiências da Band

  • Os Chocolix: 0,4 pontos
  • O Diário de Mika: 0,4 pontos
  • Mobiauto: 0,4 pontos
  • Domingo no Cinema: 1,2 pontos
  • Perrengue na Band: 1,3 pontos

Audiências da RedeTV!

  • APEOESP: 0,1 pontos
  • A Hora do Zap: 0,3 pontos
  • Para Aqui!: 0,6 pontos
  • Madrugada Animada: 0,5 pontos

Em 2026, cada ponto de audiência representa cerca de 78 mil domicílios sintonizados na Grande São Paulo, o que se torna uma importante métrica para o mercado publicitário.

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