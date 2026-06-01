Fantástico atinge 32 pontos no amistoso, mas perde recorde
No domingo, 31 de maio, as audiências de televisão apresentaram resultados variados entre as principais emissoras do Brasil. O programa “Fantástico” da Globo destacou-se, atingindo uma alta audiência durante a transmissão do amistoso da Seleção Brasileira de Futebol contra o Panamá, com picos de 32 pontos. Isso igualou sua melhor média do ano.
Entretanto, as atrações exibidas à tarde enfrentaram dificuldades. “Em Família com Eliana,” que vai ao ar na Globo, teve um desempenho abaixo do esperado, chegando a empatar tecnicamente com “Domingo Legal,” programa do SBT, por cerca de 20 minutos. Este foi o pior desempenho de Eliana desde o início do programa em março.
Pela manhã, “Globo Rural” e “Viver Sertanejo” surpreenderam ao registrar índices semelhantes aos das atrações vespertinas. Já “Domingão com Huck,” que foi exibido ao vivo antes dos eventos esportivos, teve apenas 9,7 pontos, o que não foi suficiente para destacar-se na programação.
Na Record, “Domingo Espetacular” enfrentou uma forte concorrência devido à transmissão do futebol da Globo, resultando em um terceiro lugar isolado e no seu pior desempenho da temporada.
No SBT, o seriado “Chaves” teve uma audiência abaixo do que era esperado, contrastando com os números obtidos durante a semana.
Confira as audiências consolidadas desse domingo:
Audiências da Globo
- Santa Missa em Seu Lar: 3,2 pontos
- Globo Repórter (reapresentação): 3,6 pontos
- Antena Paulista: 5,0 pontos
- Auto Esporte: 5,9 pontos
- Globo Rural: 9,6 pontos
- Viver Sertanejo: 9,6 pontos
- Esporte Espetacular: 8,3 pontos
- Temperatura Máxima: 7,8 pontos
- Em Família com Eliana: 7,7 pontos
- Domingão com Huck: 9,7 pontos
- Amistoso: Brasil x Panamá: 25,7 pontos
- Fantástico: 18,7 pontos
- Partiu São João: 8,2 pontos
- Domingo Maior: 4,8 pontos
- Cinemaço: 3,3 pontos
- Hora 1: 4,1 pontos
Audiências da Record
- Desenhos Bíblicos: 1,5 pontos
- Todo Mundo Odeia o Chris: 2,8 pontos
- Cine Maior: 3,4 pontos
- Boom!: 3,5 pontos
- Acerte ou Caia!: 5,2 pontos
- Domingo Espetacular: 4,7 pontos
- Aquecimento Futebol: 2,5 pontos
- Brasileirão: 3,9 pontos
- Casa do Patrão: 2,6 pontos
- Esporte Record: 1,7 pontos
- Chicago Med: 1,4 pontos
Audiências do SBT
- SBT Notícias Manhã: 1,5 pontos
- Pé na Estrada: 1,7 pontos
- SBT Sports: 1,8 pontos
- Chaves: 1,5 pontos
- Notícias Impressionantes: 2,5 pontos
- Tele Sena: 3,0 pontos
- Domingo Legal: 4,9 pontos
- Programa Silvio Santos: 6,6 pontos
Audiências da Band
- Os Chocolix: 0,4 pontos
- O Diário de Mika: 0,4 pontos
- Mobiauto: 0,4 pontos
- Domingo no Cinema: 1,2 pontos
- Perrengue na Band: 1,3 pontos
Audiências da RedeTV!
- APEOESP: 0,1 pontos
- A Hora do Zap: 0,3 pontos
- Para Aqui!: 0,6 pontos
- Madrugada Animada: 0,5 pontos
Em 2026, cada ponto de audiência representa cerca de 78 mil domicílios sintonizados na Grande São Paulo, o que se torna uma importante métrica para o mercado publicitário.