Fantástico atinge 32 pontos no amistoso, mas perde recorde

No domingo, 31 de maio, as audiências de televisão apresentaram resultados variados entre as principais emissoras do Brasil. O programa “Fantástico” da Globo destacou-se, atingindo uma alta audiência durante a transmissão do amistoso da Seleção Brasileira de Futebol contra o Panamá, com picos de 32 pontos. Isso igualou sua melhor média do ano.

Entretanto, as atrações exibidas à tarde enfrentaram dificuldades. “Em Família com Eliana,” que vai ao ar na Globo, teve um desempenho abaixo do esperado, chegando a empatar tecnicamente com “Domingo Legal,” programa do SBT, por cerca de 20 minutos. Este foi o pior desempenho de Eliana desde o início do programa em março.

Pela manhã, “Globo Rural” e “Viver Sertanejo” surpreenderam ao registrar índices semelhantes aos das atrações vespertinas. Já “Domingão com Huck,” que foi exibido ao vivo antes dos eventos esportivos, teve apenas 9,7 pontos, o que não foi suficiente para destacar-se na programação.

Na Record, “Domingo Espetacular” enfrentou uma forte concorrência devido à transmissão do futebol da Globo, resultando em um terceiro lugar isolado e no seu pior desempenho da temporada.

No SBT, o seriado “Chaves” teve uma audiência abaixo do que era esperado, contrastando com os números obtidos durante a semana.

Confira as audiências consolidadas desse domingo:

Audiências da Globo

Santa Missa em Seu Lar: 3,2 pontos

3,2 pontos Globo Repórter (reapresentação): 3,6 pontos

3,6 pontos Antena Paulista: 5,0 pontos

5,0 pontos Auto Esporte: 5,9 pontos

5,9 pontos Globo Rural: 9,6 pontos

9,6 pontos Viver Sertanejo: 9,6 pontos

9,6 pontos Esporte Espetacular: 8,3 pontos

8,3 pontos Temperatura Máxima: 7,8 pontos

7,8 pontos Em Família com Eliana: 7,7 pontos

7,7 pontos Domingão com Huck: 9,7 pontos

9,7 pontos Amistoso: Brasil x Panamá: 25,7 pontos

25,7 pontos Fantástico: 18,7 pontos

18,7 pontos Partiu São João: 8,2 pontos

8,2 pontos Domingo Maior: 4,8 pontos

4,8 pontos Cinemaço: 3,3 pontos

3,3 pontos Hora 1: 4,1 pontos

Audiências da Record

Desenhos Bíblicos: 1,5 pontos

1,5 pontos Todo Mundo Odeia o Chris: 2,8 pontos

2,8 pontos Cine Maior: 3,4 pontos

3,4 pontos Boom!: 3,5 pontos

3,5 pontos Acerte ou Caia!: 5,2 pontos

5,2 pontos Domingo Espetacular: 4,7 pontos

4,7 pontos Aquecimento Futebol: 2,5 pontos

2,5 pontos Brasileirão: 3,9 pontos

3,9 pontos Casa do Patrão: 2,6 pontos

2,6 pontos Esporte Record: 1,7 pontos

1,7 pontos Chicago Med: 1,4 pontos

Audiências do SBT

SBT Notícias Manhã: 1,5 pontos

1,5 pontos Pé na Estrada: 1,7 pontos

1,7 pontos SBT Sports: 1,8 pontos

1,8 pontos Chaves: 1,5 pontos

1,5 pontos Notícias Impressionantes: 2,5 pontos

2,5 pontos Tele Sena: 3,0 pontos

3,0 pontos Domingo Legal: 4,9 pontos

4,9 pontos Programa Silvio Santos: 6,6 pontos

Audiências da Band

Os Chocolix: 0,4 pontos

0,4 pontos O Diário de Mika: 0,4 pontos

0,4 pontos Mobiauto: 0,4 pontos

0,4 pontos Domingo no Cinema: 1,2 pontos

1,2 pontos Perrengue na Band: 1,3 pontos

Audiências da RedeTV!

APEOESP: 0,1 pontos

0,1 pontos A Hora do Zap: 0,3 pontos

0,3 pontos Para Aqui!: 0,6 pontos

0,6 pontos Madrugada Animada: 0,5 pontos

Em 2026, cada ponto de audiência representa cerca de 78 mil domicílios sintonizados na Grande São Paulo, o que se torna uma importante métrica para o mercado publicitário.