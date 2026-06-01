Globoplay aposta em dramas e nostalgia para junho

Entre os dias 1º e 7 de junho, a plataforma de streaming oferece uma variedade de novidades e reprises, ideal para quem deseja maratonar durante o inverno. A programação inclui uma novela clássica, dramas internacionais, uma série turca, um documentário esportivo e novos episódios de produções nacionais.

A semana começa com a estreia da novela “Era Uma Vez…”, que traz à plataforma a trama de Álvaro, interpretado por Herson Capri. Ele é um viúvo com quatro filhos, cuja vida se transforma com a chegada de Madalena, vivida por Drica Moraes. Madalena, por sua vez, tenta esconder um passado obscuro enquanto enfrenta a resistência de Bruna, papel de Andréa Beltrão. Além disso, ela precisa lidar com a ameaça de seu ex-marido, Danilo, interpretado por Tuca Andrada, que descobre sua localização.

Ainda na segunda-feira, a série turca “Minha Vida Perfeita” recebe novos episódios, do 79 ao 97. A trama segue a jornada de Sabnem, interpretada por Hilal Altinbilek, que luta para manter seu estilo de vida luxuoso, repleta de segredos e desafios sociais. Simultaneamente, o documentário “Vai, Brasil” apresenta os bastidores da Seleção Brasileira enquanto se prepara para competir novamente, destacando a chegada do novo técnico Carlo Ancelotti.

Na terça-feira, a principal novidade é a segunda temporada de “Sullivan’s Crossing – Um Lugar Para Recomeçar”. Baseada nos livros de Robyn Carr, a série foca em Maggie Sullivan, uma neurocirurgiã que retorna à sua cidade natal e se reencontra com seu pai, Sully, enquanto tenta reparar velhos relacionamentos e desenvolver uma nova conexão com Cal Jones.

A quarta-feira traz novos episódios de “Origem”, que avança para o sexto capítulo da quarta temporada. A série mantém o suspense ao retratar personagens imersos em uma cidade repleta de mistérios e ameaças sobrenaturais, enquanto eles buscam por respostas e tentam sobreviver.

Encerrando a semana, na sexta-feira, chega a sexta temporada de “Sessão de Terapia”, que disponibiliza os episódios 6 a 10. Nessa fase, o personagem Caio mostra-se em um momento mais estável, dedicando-se a seus estudos e a um novo enfoque em sua saúde mental após o trabalho realizado com Davi.

Assim, a semana do streaming apresenta um mix de conteúdos que atendem diferentes interesses. Enquanto “Era Uma Vez…” traz um ar nostálgico, séries como “Sullivan’s Crossing” e “Sessão de Terapia” oferecem dramas que prometem manter o público engajado.