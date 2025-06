McDonald’s encerra produção no Brasil e surpreende consumidores

Com mais de 80 anos de história, o McDonald’s se firmou como uma das redes de fast food mais influentes do mundo. A primeira loja no Brasil abriu suas portas em 1979 e, desde então, conquistou o coração de muitos brasileiros não só pelos lanches, mas também pelos itens diferenciais que oferece.

Um desses diferenciais são os brindes exclusivos, que frequentemente aparecem em lançamentos de filmes e personagens queridos do público. Esses brindes, embora tenham o intuito de ser um atrativo durante a promoção dos filmes, costumam se esgotar rapidinho, deixando muitos fãs frustrados.

Recentemente, isso aconteceu com as miniaturas inspiradas no filme "F1", que tem nada menos que Brad Pitt como protagonista. Com a demanda altíssima e a falta de limite na compra, o McDonald’s teve que encerrar a produção dessas miniaturas no Brasil.

Internautas encontram brindes do McDonald’s à venda nas redes sociais

Com os brindes esgotados, muitos internautas começaram a postar anúncios nas redes sociais. Na parte do Marketplace do Facebook, por exemplo, é possível achar esses carrinhos colecionáveis com preços que variam entre R$ 200 e R$ 500.

Embora o filme ainda esteja em cartaz, a assessoria do McDonald’s deixou claro que não haverá reposição das miniaturas. Em uma nota, eles disseram:

“O McDonald’s lamenta que nem todos tenham conseguido as miniaturas exclusivas do McMenu "F1 – O Filme". A procura foi muito além do que tínhamos disponível, ocasionando o esgotamento antes do esperado, já que tratou-se de uma edição limitada. Continuamos atentos aos desejos de nossos clientes para os próximos lançamentos.”

Assim, os apaixonados por colecionáveis podem ter que se contentar com o que já está disponível no mercado de revenda.