Nova picape acessível da Toyota chega em 2027: detalhes revelados

A Toyota está preparando uma novidade que promete agitar o mercado das picapes. Estamos falando de uma nova picape que vai ficar abaixo da Tacoma, a irmã da Hilux nos Estados Unidos. Este modelo compacto é pensado para competir diretamente com o Ford Maverick e o Hyundai Santa Cruz. E olha, no Brasil, ele pode brigar de frente com a Fiat Toro e a Ram Rampage.

Recentemente, Cooper Ericksen, o cara que toca o planejamento na Toyota América do Norte, confirmou que o projeto não é uma questão de “se”, mas de “quando”. Em uma entrevista, ele mencionou que o grande desafio tem sido o tempo, já que a Toyota está focando na evolução de seus veículos elétricos e híbridos.

Embora ainda existam poucos detalhes, já dá para ter uma ideia do que esperar. As primeiras informações indicam que a picape pode ser lançada por volta de 2027. A expectativa é que ela seja a opção mais em conta da Toyota entre os comerciais leves, e aqui, é hora de conferir o que sabemos até agora.

Qual será o nome dela?

A Toyota ainda não revelou o nome, mas algumas opções estão em jogo. Uma delas é Hilux, que é um nome muito conhecido mundialmente, mas que pode não ser a melhor escolha devido à sua associação com picapes robustas. Outra alternativa que pode ganhar força é Stout. Esse nome já foi registrado na Argentina em 2022 e tem uma história que remete a picapes pequenas desde 1954.

Em que plataforma a picape será montada?

A nova picape vai ter uma construção monobloco e deve usar a plataforma TNGA, mas qual delas ainda é um mistério. Nos rumores iniciais, falava-se na TNGA-C, que serve de base para modelos como o Corolla e o C-HR. Mas, para uma picape, talvez essa plataforma seja pequena demais. A TNGA-K, que é usada em modelos maiores como o Camry e o RAV4, pode ser a escolha mais adequada, garantindo mais espaço e capacidade de carga.

Como será o visual?

O design ainda é um ponto de expectativa. Espera-se que a nova picape tenha uma estética robusta, herdando detalhes de modelos como a Hilux e a SW4, com uma grade trapezoidal e faróis mais angulados. Pode haver diferentes versões, uma focada para o uso urbano e outra mais aventureira, ideal para quem ama off-road.

Por dentro, a cabine deve ser mais sofisticada, com um toque de modernidade e tecnologia, ao contrário da robustez típica de picapes. Não contemos com botões grandões, mas algo mais parecido com um carro, com uma central multimídia e recursos de segurança de ponta.

Qual será a motorização?

A nova picape deve vir apenas em versão híbrida, com opções de tração dianteira ou integral. É provável que os motores sejam os mesmos que estão no RAV4, que se tornará totalmente híbrido em 2026. Para quem não conhece, hoje o RAV4 é oferecido no Brasil em versões híbridas. Uma combinação que inclui um motor a gasolina e dois motores elétricos, passando uma potência total de cerca de 306 cv.

Qual será o preço?

Para enfrentar concorrentes como a Ford Maverick e a Hyundai Santa Cruz, o preço inicial deve ficar na faixa de US$ 30.000 (aproximadamente R$ 164 mil). Para o Brasil, esse valor deveria estar na mesma faixa que a Maverick, que começa em R$ 219.990. Hoje, a Hilux mais barata já parte de R$ 253.090, então, essa nova picape certamente abrirá um novo nicho para a Toyota.

Quando estará disponível?

A nova picape deve demorar um pouco para chegar às concessionárias, provavelmente só em 2027. Cooper Eriksen mencionou que agora não há recursos para acelerar o projeto. Pode ser que em 2026 tenhamos uma prévia do que vem por aí, mas a expectativa mesmo é para 2027. A espera será longa, mas sem dúvida, há espaço e desejo por uma picape menor e mais acessível da Toyota.