Depois de ver como a transmissão automática tem conquistado o coração dos motoristas na Europa e nos EUA, vamos dar uma olhada na evolução da tração dos veículos ao longo dos anos. Hoje em dia, você provavelmente já reparou que os carros vêm com tração dianteira (FWD), traseira (RWD) ou com tração integral, que também é chamada de all-wheel drive (AWD) ou 4×4. Mas será que as preferências dos motoristas mudaram de verdade nesses dois lados do Atlântico?

Veículos grandes e tração nas quatro rodas

Um fator bem interessante sobre a tração 4×4 é que ela está geralmente associada a carros maiores. Quanto mais robusto o veículo, mais chances ele tem de sair de fábrica com esse sistema. E olha, mesmo que não seja sempre necessário, a tração nas quatro rodas ganhou um status de potência e capacidade. Quem não curte um carro que parece pronto para encarar qualquer desafio off-road, né?

Nos EUA, um dado surpreendente é que 75% dos carros leves vendidos são SUVs ou picapes. Isso mostra que a tração 4×4 é bastante popular. Estima-se que 63% dos veículos leves novos no país tenham esse recurso. É uma participação alta, especialmente considerando que pode ser um item caro e, para muitos, desnecessário no dia a dia. Se você já pegou um trânsito pesado, sabe como um câmbio esperto e uma boa tração ajudam a enfrentar aqueles paradas e arranca, mas e quando o asfalto é liso e tranquilo?

É curioso notar que, enquanto os carrões lá fora se tornam cada vez mais potentes e preparados para a tração 4×4, as estradas estão melhorando, o que torna essa tração eventualmente desnecessária. A tração 4×4 realmente brilha em terrenos difíceis ou em dias de chuva, mas na maioria das vezes, dirigindo pela cidade ou até na estrada, muitos motoristas nem precisam disso.

Na Europa, eles continuam sendo uma minoria

Aqui do outro lado do Atlântico, a situação é bem diferente. Apenas 16% dos novos carros vendidos nos cinco maiores mercados europeus — Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Espanha — têm tração nas quatro rodas. Essa porcentagem ainda é menor do que nos EUA, mas ainda assim é uma evolução se compararmos com 2001, quando só 5,6% dos carros novos vinham com esse sistema.

A maioria dos europeus opta mesmo por carros com tração dianteira. A razão é simples: carros menores custam menos e, por aqui, muitos preferem modelos pequenos ou médios. E mesmo com a alta popularidade dos SUVs, a tração 4×4 ainda não se estabeleceu tanto quanto lá no norte. A maioria dos SUVs vendidos, cerca de 74%, são pequenos ou compactos, que são, na verdade, versões elevadas de hatchbacks tradicionais. Então, quem diria que nestes SUVzinhos compactos a tração integral não é uma prioridade?

Isso nos leva a refletir sobre como cada região tem suas próprias necessidades e preferências ao volante. E, convenhamos, o que importa mesmo é estar por dentro dessas tendências e escolher o carro que mais combina com o nosso estilo de vida e dos nossos trajetos diários.