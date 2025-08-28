Nova geração do Nissan GT-R pode ter motor a combustão

Chegou um momento de despedida que mexe com o coração dos apaixonados por carros. A Nissan anunciou o fim da produção do icônico GT-R R35, um verdadeiro mito nas ruas e pistas. Foram 18 anos de história, desde 2007, com cerca de 48 mil unidades produzidas. O último modelo a sair da linha foi um T-Spec Premium, na deslumbrante cor Midnight Purple, e foi entregue a um sortudo no Japão.

Mais que um simples carro, o GT-R se tornou um símbolo no universo automotivo. Quem não se lembra das suas vitórias em corridas, das aparições em filmes e até mesmo dos jogos de videogame? O carro fez parte da infância e adolescência de muitos, especialmente ao ser estrelado por Paul Walker na franquia Velozes e Furiosos. O modelo prata com listras azuis no segundo filme apresentou o Skyline a uma nova geração e deixou fãs desejando um só carro: o GT-R.

Hiroshi Tamura, o “pai” do R35, se dedicou a tornar esse projeto uma realidade. Ele não teve medo de inovar e trouxe para o GT-R um motor V6 biturbo e um câmbio de dupla embreagem, diferente do que era comum na época. Isso fez toda a diferença, e, pelo que vemos hoje, a escolha foi mais que certeira. O GT-R colecionou vitórias em campeonatos renomados, como o Super GT japonês e corridas internacionais, como as 12 Horas de Bathurst. Quando falamos de Nürburgring, o famoso "inferno verde", o GT-R se estabeleceu como uma referência no desempenho.

Não é um adeus, mas um até breve

Apesar da despedida, há promessas no ar. Ivan Espinosa, o novo CEO da Nissan e também um grande fã de carros, deixou claro que a história do GT-R não acabou. "Para os muitos fãs do esportivo no mundo, isto não é um adeus definitivo", disse. Ele enfatizou que a marca tem a intenção de trazer o nome GT-R de volta, mas ressaltou que ainda vai demorar um pouco.

Enquanto isso, a Nissan já compartilhou algumas pistas sobre o que poderia ser o futuro do R36. O conceito Hyper Force, revelado no Salão de Mobilidade do Japão em 2023, chamou a atenção de todos. Imagine um carro 100% elétrico com impressionantes 1.341 cv! Isso mesmo, e ainda prometendo atingir 320 km/h. É uma ideia ousada, mas a verdade é que ainda não há um plano fechado, e os executivos estão dispostos a ouvir o que o público deseja para o próximo GT-R. A expectativa é alta: será um veículo elétrico, híbrido ou manterá o motor a combustão?

O GT-R R35 foi um dos esportivos mais duradouros do Japão, e sua saída deixa um vazio no coração de muitos. Enquanto a Nissan continua a se movimentar, vale lembrar que o modelo já foi superado em tempo de produção apenas pelo icônico Toyota Land Cruiser.

Tamura, ao se despedir, deixou uma mensagem cheia de carinho: "O ponto de partida de qualquer GT-R deve ser sempre colocar um sorriso no rosto do cliente." Então, enquanto aguardamos novidades, ficamos na torcida para que o espírito do GT-R ressurja em grande estilo.