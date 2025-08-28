Azul oferece novo benefício exclusivo para passageiros fiéis

O Azul Fidelidade traz novidades bem interessantes para quem adora viajar com a companhia. Agora, o programa conta com o Diamante Unique, além de uma categoria chamada Azul One, voltada para os clientes mais fiéis. A ideia é oferecer ainda mais vantagens e mimos para os passageiros.

Essas mudanças estão sendo implementadas para valorizar a lealdade dos viajantes. A Azul busca estreitar suas relações com os clientes, reconhecendo que a regularidade nas viagens é importante. Com isso, a companhia promete oferecer o melhor que tem a oferecer.

Conheça os detalhes

O Diamante Unique começará a valer a partir de 13 de janeiro de 2026. Para conquistá-lo, o viajante precisará realizar 26 voos ou acumular 26 mil pontos. A alternativa é gastar R$ 50 mil em passagens ao longo de um ano. Com isso, essa categoria se junta ao Topázio, Diamante, Safira e o já conhecido Azul Fidelidade.

Uma das partes mais bacanas é que o novo nível permitirá ao passageiro usar passagens cortesia para até quatro acompanhantes. E não para por aí: será possível agilizar a reserva de um voo para o mesmo dia, sem custos adicionais, além de ter 40% de desconto na cabine usando pontos. Outra novidade é o Resgate Especial, que oferece 15 vouchers de 50 mil pontos.

Esse programa ainda dá a chance de adicionar até 15 beneficiários, acumulando 5 pontos a cada real gasto, com validade de 10 anos. É uma forma excelente de compartilhar os benefícios com a família e amigos. A Azul pretende divulgar mais detalhes sobre essa novidade em breve.

Já o Azul One é uma categoria exclusiva, por convite e renovada anualmente. Para pertencer a esse grupo seleto, é necessário ter uma frequência de voos e optar por produtos da categoria premium. Os passageiros do Azul One vão desfrutar de um atendimento diferenciado.

Essas novas opções são uma forma da Azul reconhecer e agradecer aos clientes que têm viajado com eles ao longo dos anos, celebrando seus 16 anos de operações. Com quase 20 milhões de pessoas cadastradas, as novidades prometem aumentar ainda mais a fidelidade dos viajantes.