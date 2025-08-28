Novo shopping de R$ 120 milhões será inaugurado em 2026

O Brasil está prestes a ganhar um novo espaço de compras que promete movimentar a economia local. Em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, o Shopping Parque Oeste está previsto para abrir as portas em setembro de 2026. Com investimento de R$ 120 milhões, o empreendimento será o primeiro grande centro de compras da região Oeste da Bahia, ocupando um terreno de 60 mil metros quadrados.

Esse shopping contará com 140 lojas e mais de 800 vagas de estacionamento, trazendo marcas conhecidas como Renner, Riachuelo, Smart Fit e Burger King, além do cinema Cineplex. O foco do espaço será proporcionar aos visitantes uma experiência completa em moda, gastronomia, lazer e bem-estar. Com tantas opções, será fácil encontrar algo que agrade a todos, desde o amante de um bom filme até quem busca um dia de compras.

Administração e investimentos

A gestão do shopping ficará a cargo da NIAD Shopping Centers, uma empresa que já tem experiência em vários estados do Brasil, como Espírito Santo, Goiás e Rio de Janeiro. Ulisses Silva, diretor de operações, afirmou que mais da metade das lojas já tem contratos assinados, por isso, a expectativa é alta.

Estima-se que o shopping gere cerca de 1.200 empregos diretos e indiretos, além de movimentar aproximadamente R$ 200 milhões por ano na economia da região. Isso deve trazer um impacto significativo, proporcionando mais oportunidades de trabalho e movimentando o comércio local.

Por que Luís Eduardo Magalhães?

A escolha de Luís Eduardo Magalhães não foi à toa. A cidade está em pleno crescimento econômico, com uma população de cerca de 108 mil habitantes. Ela ocupa a quinta posição no ranking do PIB da Bahia e a sexta em PIB per capita. Isso a torna um local atrativo para novos empreendimentos.

Além disso, cerca de 40% dos frequentadores do shopping deverão vir de cidades vizinhas, consolidando Luís Eduardo Magalhães como um polo regional de comércio e serviços no Oeste baiano. Esse fluxo de visitantes será essencial para o sucesso do shopping e para o fortalecimento da economia local.

Um espaço como o Shopping Parque Oeste pode de fato transformar a cidade, tornando-a um destino cada vez mais atrativo e movimentado.