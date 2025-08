Nova Fiat Toro 2026 terá nome alterado nas lojas

Cada vez mais perto de dar as caras nas concessionárias, a picape Toro 2026 já começa a agitar o mercado automotivo. Além de um visual mais arrojado, alinhado ao estilo dos modelos europeus da Fiat, vem por aí uma mudança esperta na nomenclatura.

Agora, a versão a diesel vai adotar uma nova sigla que faz referência ao torque do motor. A Toro equipada com motor diesel, que é o mesmo da Rampage, terá a denominação TD450 — isso porque oferece impressionantes 45,9 kgfm de torque. Essa nuance na nomenclatura, já adotada em outros modelos, promete facilitar a vida de quem busca descobrir mais sobre opções de motorização.

### Como é a Toro 2026?

Essa segunda reestilização da Toro traz um design que vai ao encontro da nova identidade visual da Fiat. As linhas estão mais retas e robustas, destacando uma grade dianteira com elementos filetados que conferem um ar moderno e agressivo. Para quem já levou a Toro para uma aventura, a sensação de estar a bordo de um carro que chama atenção é inegável.

Os faróis continuam com tecnologia full LED, mas agora contam com um detalhe intrigante: os DRLs (luzes de condução diurna) estão divididos em oito segmentos, criando um efeito pixelado bem característico, como já visto em outros lançamentos da marca. As lanternas traseiras também foram repaginadas, trocando o formato em gota por um novo design em C, que tem um acabamento escurecido que deixa a picape com um visual mais sofisticado.

O para-choque também ganhou uma cara nova, com um tamanho maior e mais quadrado, além de aberturas laterais retangulares — detalhes que com certeza impressionarão quem vê a picape passar. E não dá para esquecer que tanto os logotipos quanto a tipografia dos emblemas foram atualizados, trazendo frescor ao visual.

### Interior e Tecnologias

Dentro da Toro 2026, a principal novidade fica por conta do freio de estacionamento eletrônico. O que vale notar é que este era o último vestígio da alavanca manual nesta plataforma Small Wide — bem legal ver a Fiat se modernizando, não? Os acabamentos internos também foram renovados e a central multimídia ganhou uma atualização visual que segue a nova tendência da linha.

Por enquanto, sob o capô, a Toro mantém suas opções habituais. A versão flex traz o motor 1.3 turbo T270, que pode gerar até 176 cv e 27,5 kgfm de torque com a ajuda de um câmbio CVT que simula sete marchas. O esperado sistema híbrido fica para uma próxima leva de modelos.

Já para quem gosta de força de verdade, a picape traz o robusto motor 2.2 turbodiesel Multijet II com 200 cv e 45,9 kgfm de torque, sempre acoplado a um câmbio automático de nove marchas e à tração integral sob demanda. Isso, com certeza, ajuda muito em situações de estrada mais desafiadoras.

E mesmo com a concorrência acirrada e o passar dos anos, a Toro se mantém firme como uma das picapes mais queridas do Brasil. No primeiro semestre de 2025, vendeu mais de 23 mil unidades, garantindo o quinto lugar entre os modelos mais vendidos da Fiat, apenas atrás de ícones como a Strada e o Argo.