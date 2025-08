DC conquista feito notável após 15 anos de espera

A DC alcançou um importante marco em seu histórico cinematográfico com o lançamento de “Superman”, filme que está ajudando o estúdio a obter um dos maiores sucessos de bilheteira desde 2008, quando o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) deu início a sua trajetória. O filme, dirigido por James Gunn, já arrecadou cerca de US$ 551,2 milhões (equivalente a R$ 3 bilhões) em apenas duas semanas de exibição, colocando-se como o longa de super-herói mais rentável do ano.

O desempenho de “Superman” é ainda mais notável ao ser comparado com o principal concorrente da DC, “Quarteto Fantástico”, que até agora conseguiu apenas US$ 368,7 milhões (aproximadamente R$ 2 bilhões) nas bilheteiras. Essa diferença de arrecadação reflete uma mudança significativa no panorama das adaptações de quadrinhos, já que a DC, ao longo dos últimos 17 anos, não conseguiu superar o domínio da Marvel, mesmo com personagens conhecidos como Mulher-Maravilha, Aquaman e o próprio Superman.

O novo filme marca uma recuperação simbólica para a DC. Nos últimos anos, o estúdio vinha enfrentando desafios em termos de aceitação do público, especialmente após o sucesso de trilogias como a do “Cavaleiro das Trevas”, dirigida por Christopher Nolan. “Superman” traz de volta um prestígio que parecia perdido e, além disso, tem demonstrado um bom desempenho nas salas de cinema. As sessões estão lotadas e o filme tem recebido elogios tanto de críticos quanto de fãs, especialmente por seu tom esperançoso e pela atuação do novo protagonista David Corenswet.

Um fator que contribui para o destaque de “Superman” é a queda acentuada nas bilheteiras do “Quarteto Fantástico”. Na segunda sexta-feira de exibição nos cinemas dos Estados Unidos, o filme da Marvel viu sua arrecadação cair em 80% em relação à sua estreia, um sinal claro de apatia do público.

“Superman” não é apenas um filme, mas também o início de um novo universo compartilhado da DC nos cinemas. Sob a direção de James Gunn, conhecido por seu trabalho em “Guardiões da Galáxia”, o projeto visa reiniciar a cronologia da DC, criando um conjunto de filmes e séries interligados.

Se continuar nesse ritmo, “Superman” poderá se consagrar como o filme de super-herói mais lucrativo de 2025, um feito que não é alcançado por uma produção da DC desde a interpretação de Heath Ledger como o Coringa. Esse sucesso pode ser um indicativo de que a DC está finalmente conseguindo mudar seu destino nas telonas.