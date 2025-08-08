Nissan Versa PcD com desconto de até R$ 23.700 em agosto

Durante o mês de agosto, o Nissan Versa está com uma oferta imperdível para o público PcD. É uma ótima chance para quem precisa de um carro com conforto e praticidade, e o Versa garante isso com seu design moderno e uma série de equipamentos acessíveis. Vamos dar uma olhada nas opções disponíveis.

A versão Sense 1.6 CVT é um verdadeiro achado. Normalmente, ela custa R$ 117.990, mas com a isenção do ICMS e IPI, ficou por apenas R$ 94.590. Isso representa um desconto total de R$ 23.400! Essa economia é resultado da isenção de impostos que totaliza cerca de R$ 16.321, além de um bônus de fábrica de R$ 7.079.

Para quem quer um pouco mais, tem a versão Advance 1.6 CVT, que normalmente sai por R$ 126.290. Agora, para PcD, o preço é R$ 105.590. Aqui, você também conta com uma isenção do IPI e um super desconto de R$ 20.700, sendo R$ 8.071 referentes ao imposto e R$ 12.629 do bônus da Nissan.

E o que dizer da versão topo de linha, a Exclusive 1.6 CVT? Ela é vendida a R$ 144.290, mas para PcD vai para R$ 120.590. Isso sim é que é um incentivo, com R$ 23.700 a menos no seu bolso! O desconto vem com uma isenção de R$ 9.271 do IPI e R$ 14.429 de bônus.

De acordo com a Fenabrave, entre janeiro e julho de 2025, o Nissan Versa vendeu 6.297 unidades. Embora esteja um pouco atrás dos concorrentes, como o Chevrolet Onix Plus, que vendeu mais de 24 mil carros, ainda é uma opção bem interessante para quem busca um sedã.

O motor que equipa o Versa é o 1.6 16V Flex, conhecido pelo código HR16DE, que entrega 110 cv com gasolina e 113 cv com etanol. O torque é de 15 kgfm, proporcionando uma agilidade boa nas cidades e nas estradas. O sedan atinge uma dimensão bastante confortável, com 4.495 mm de comprimento e 1.740 mm de largura. E se você já teve problemas com malas ou bagagens, vai adorar saber que o porta-malas desse modelo tem uma capacidade generosa de 482 litros.

Esse carro é uma escolha prática e repleta de conforto para o dia a dia. Além disso, ele vem equipado com muitas características que facilitam a vida, tornando-se uma opção excelente para quem precisa de um veículo mais acessível e funcional.