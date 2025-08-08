Notícias

Funcionário demitido por postar crítica em vídeo humorístico

Tenha cuidado com o que você fala: funcionário é demitido por justa causa após postar vídeo criticando empresa em tom de humor
Sede do TRT-BA, órgão responsável por julgar ações trabalhistas na Bahia; o tribunal confirmou a demissão por justa causa de um funcionário que gravou vídeos críticos dentro da empresa onde atuava.

O recente episódio envolvendo um ex-funcionário da Dass Nordeste Calçados e Artigos Esportivos S.A. ganhou destaque nos tribunais e nas redes sociais. O que começou como uma brincadeira bem-humorada acabou em polêmica jurídica. O trabalhador foi demitido por justa causa depois de gravar vídeos críticos à empresa dentro da fábrica de Vitória da Conquista, na Bahia. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) confirmou a gravidade da situação e a responsabilidade do funcionário.

O vídeo que provocou a demissão

No processo, ficou claro que o trabalhador gravou pelo menos dois vídeos com o próprio celular dentro da fábrica. Num desses vídeos, ele, usando o uniforme da empresa, faz uma pergunta sarcástica: “Como você consegue trabalhar na Dass?” Apesar de parecer uma piada, a empresa viu os vídeos como depreciativos, insinuando que o ambiente de trabalho era desagradável. A Dass argumentou que a atitude prejudicava sua imagem e violava regras internas — uma dessas regras proíbe expressamente o uso de celulares nas dependências da fábrica, algo que o funcionário havia concordado em assinar.

Justiça não viu inocência na brincadeira

O ex-funcionário tentou reverter a demissão, afirmando que só queria fazer humor. A juíza Cyntia Cordeiro Santos, da 2ª Vara do Trabalho de Vitória da Conquista, não aceitou esse argumento. Para ela, houve um descumprimento consciente das normas contratuais, e os vídeos tiveram um efeito negativo na imagem da empresa. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia também manteve a decisão anterior, com todos os desembargadores concordando que os vídeos, mesmo que destinados ao humor, criticavam diretamente a empresa e desrespeitavam as regras.

Precedente importante sobre redes sociais e trabalho

Esse caso é mais um exemplo da crescente importância das redes sociais no ambiente corporativo. Hoje, empresas e tribunais estão cada vez mais atentos às críticas públicas feitas por seus funcionários. Mesmo que a intenção seja engraçada, expor a empresa pode ser um grande problema. Em outras decisões, demissões por justa causa foram confirmadas por postagens consideradas ofensivas ou que violavam regras internas. O entendimento da jurisprudência tende a favorecer as empresas quando há provas de que os trabalhadores agiram de forma imprudente.

Empresa e imagem: o limite da liberdade de expressão

A Dass Nordeste Calçados é uma subsidiária do grupo argentino Dass e se destaca na produção de calçados esportivos de marcas renomadas, como Adidas e Asics. A empresa adota políticas rigorosas de segurança e controle de imagem, práticas comuns em indústrias que lidam com tecnologia. Apesar de o ex-funcionário ainda poder recorrer da decisão, a situação serve como um alerta: o que pode parecer uma piada inofensiva nas redes sociais pode ter sérias consequências no mundo do trabalho.

