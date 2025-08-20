Nissan Sentra Advance tem preço reduzido para PcD em R$ 37.300

O Nissan Sentra Advance continua na jogada se destacando como uma das opções para pessoas com deficiência (PcD) que querem um carro zero quilômetro com isenção de impostos. Oportunidade excelente, já que, até 31 de agosto, a promoção traz um bônus de fábrica que deixa o preço ainda mais atrativo. Se você estava de olho nessa máquina, essa é a hora!

O Sentra Advance 2.0 CVT normalmente sai por R$ 171.890,00 no mercado. Mas com a oferta para PcD, o valor despenca para R$ 134.590,00. Um desconto de R$ 37.300,00 não é brinquedo, e essa é uma chance e tanto para quem precisa de um veículo novo e quer economizar.

As concessionárias da Nissan têm um atendimento dedicado, especialmente para facilitar a vida de quem está no processo de compra. Imagina a cena: você chega na loja, e a equipe está pronta para te ajudar com toda a documentação necessária, esclarecer dúvidas sobre financiamento e ainda oferecer detalhes dos modelos. Isso faz toda a diferença na hora de escolher seu novo carro.

No que diz respeito à performance, o Sentra não decepciona. Todas as versões vêm com motor 2.0 aspirado, entregando 151 cv e 20 kgfm de torque. Se você gosta de acelerar, vai curtir saber que ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos. E não se preocupe: a transmissão é automática do tipo CVT, que é uma maravilha quando se trata de suavidade nas trocas de marcha.

Entre janeiro e julho de 2025, o Sentra já vendeu 2.916 unidades, um número respeitável, especialmente em comparação com o Corolla, que lidera o segmento com 21.581 unidades. Esses números mostram que, apesar da concorrência, o Sentra ainda é uma escolha popular, especialmente com a promoção atual.

Na versão Advance, você também encontra uns recursos bem interessantes, como trocas de marcha no volante e sistema de alerta de colisão frontal. O carro também conta com assistente de frenagem, ar-condicionado digital com controle de temperatura para duas zonas e piloto automático. Para quem aprecia conforto, o banco do motorista tem regulagem elétrica, um detalhe que faz a diferença em viagens longas.

E se você já pegou trânsito pesado, sabe como um câmbio esperto pode facilitar sua vida. O Sentra, com seu motor responsivo e transmissão suave, promete tornar seus deslocamentos muito mais agradáveis.