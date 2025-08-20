Notícias

Novo método para melhorar sua higiene bucal

A higienização bucal é superimportante para manter nossos dentes e boca saudáveis. Começa pela escovação, e logo em seguida, o uso do fio dental. Essa combinação ajuda muito a prevenir problemas, mas os dentistas afirmam que ela não é a solução mágica para evitar que os dentes fiquem amarelos para sempre.

Atualmente, temos várias opções para clarear os dentes. No entanto, alguns desses métodos podem danificar o esmalte dentário e, em vez de ajudar, podem causar cáries. Por isso, é sempre bom ficar de olho nas novidades sobre cuidados dentários.

Uma nova proposta para cuidar dos dentes

Na China, pesquisadores da Universidade de Nanchang desenvolveram um método inovador para a higiene bucal. Esse novo sistema, que usa um hidrogel, elimina até 94% das bactérias responsáveis pelas cáries e ainda promete dentes mais brancos. Bacana, né?

O estudo, publicado em uma revista da Sociedade Americana de Química, aponta que a técnica antiga, que utiliza peróxido de hidrogênio e luz azul, pode até remover manchas, mas tem o risco de danificar o esmalte. Agora, com o novo método, a luz azul foi substituída por uma luz verde, que é mais segura e ainda mais eficaz na limpeza.

Esse hidrogel contém componentes como dióxido de titânio, alginato de sódio e óxido de cobre, que foram testados e mostraram bons resultados. O processo começa com a aplicação de uma mistura pulverizada que inclui cloreto de cálcio. Após isso, a luz verde é aplicada. Para quem ama café, suco e molhos, essa técnica se mostrou eficaz sem prejudicar o esmalte dos dentes.

Assim, essa nova abordagem consegue eliminar a maioria das bactérias, o que ajuda na prevenção de cáries. Vale lembrar que os testes foram realizados em arcadas dentárias que não pertenciam a humanos, usando amostras para avaliação. Essa inovação pode abrir portas para abordagens bem mais eficazes na saúde bucal.

