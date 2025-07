Nissan Qashqai lidera ranking de SUVs no Reino Unido

O mercado de veículos novos na Grã-Bretanha teve um junho dos melhores desde 2019. De acordo com os dados divulgados, foram vendidos 191.316 carros no mês passado, uma alta de quase 7% em relação ao ano anterior. Isso mostra que, mesmo com as mudanças econômicas, os apaixonados por carros continuam a investir em novos modelos.

Os elétricos estão bombando! No total, 47.359 unidades vendidas foram de modelos 100% elétricos, representando 24,8% das vendas. Isso é 39% a mais do que em junho do ano passado. Por outro lado, os carros a gasolina, ainda os preferidos dos motoristas, somaram 88.029 unidades, mas tiveram um pequeno recuo de 4,2%. No acumulado do primeiro semestre, as vendas totalizaram 1.042.219 veículos, superando em 3,5% as vendas do mesmo período do ano anterior.

Os Gigantes do Mercado

E agora, vamos falar das montadoras que estão se destacando nesse cenário. A Volkswagen continua reinando absoluta, com 16.964 unidades vendidas, mantendo sua posição de liderança por 25 meses consecutivos. Em segundo lugar, a BMW vendeu 12.726 unidades, enquanto a Hyundai fez sua estreia no top 4, com 10.109 unidades. Uma verdadeira maré de sucesso!

Destaque também para a Peugeot, que viu suas vendas crescerem 77%, totalizando 8.057 unidades. A BYD não ficou atrás, com 4.583 veículos vendidos e entrando pela quarta vez consecutiva entre as vinte mais vendidas.

Ranking dos Modelos Mais Vendidos

Agora, vamos dar uma olhada nos modelos que estão fazendo sucesso nas ruas. O Nissan Qashqai garantiu sua liderança, vendendo 5.008 unidades, se consolidando como o mais popular desde março de 2024. O Ford Puma aparece logo atrás, com 4.419 unidades e um crescimento de quase 40% em um ano. E não podemos esquecer do Tesla Model Y, que se posicionou bem em terceiro lugar com 4.181 unidades.

Quando olhamos para as outras colocações, a disputa foi acirrada entre o Vauxhall Corsa e o MG ZS, ambos marcando suas presenças no top 5. O Kia Sportage, infelizmente, não teve um desempenho tão positivo, vendo suas vendas caírem quase 18%.

Se você já pegou trânsito com esses SUVs, sabe como eles oferecem uma boa visibilidade e conforto nas cidades. É como pilotar uma nave espacial, não é? E quem não ama um carro que, além de estiloso, te dá aquele empurrãozinho a mais nas subidas?

Os Detalhes que Contam

É interessante notar como o cenário automotivo está mudando. Os elétricos estão mostrando que vieram para ficar, enquanto as montadoras tradicionais buscam atender esse novo desejo dos consumidores. Se você é um motorista que aprecia boas performances, com certeza deve estar de olho nos novos lançamentos.

Os dados mostram que o Brasil também observa essas transformações, com a troca de veículos sendo cada vez mais influenciada por novas tecnologias e preocupações ambientais. E você, já está pensando em qual vai ser seu próximo veículo?

Essa troca de experiências na direção e o simples prazer de estar ao volante são o que realmente importam para nós, entusiastas dos carros!