Praia brasileira é eleita a melhor do mundo em 2023

A Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na Ilha dos Frades, em Salvador, recebeu o título de melhor praia do mundo em 2025. O reconhecimento veio da Rede Iberoamericana Proplayas, em parceria com o Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias (CIF Playas).

Esse prêmio é resultado de uma análise cuidadosa de mais de 200 praias de 11 países diferentes. A praia na Bahia já é conhecida por sua certificação Bandeira Azul, que comprova seu compromisso com a qualidade ambiental e a sustentabilidade. Isso mostra que a praia não é apenas bonita, mas também bem cuidada e preocupada com o meio ambiente.

Critérios rigorosos de avaliação

As praias que participaram dessa avaliação passaram por critérios rigorosos, baseados na metodologia dos “Círculos de Sustentabilidade”. Essa avaliação considerou aspectos como a qualidade da água, infraestrutura, ações de conservação e proteção ao meio ambiente. A Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe teve uma pontuação impressionante de 0,97 em uma escala que vai até 1, destacando-se em como mantém o equilíbrio entre a preservação e o uso turístico.

Dentre os pontos fortes da praia, podemos citar a gestão eficiente de resíduos, as iniciativas de educação ambiental e uma infraestrutura que inclui duchas e banheiros adequados. Tudo isso faz com que a praia não apenas atraia visitantes pela sua beleza natural, mas também ofereça um cuidado constante com o ambiente e uma experiência turística de alto nível.

Importância da certificação Bandeira Azul

O selo Bandeira Azul é um reconhecimento internacional que é entregue a praias e marinas que atendem a critérios rigorosos de qualidade socioambiental. Isso inclui aspectos como segurança e educação para a proteção costeira. A certificação solidifica a posição de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe como um exemplo de turismo sustentável.

Além dos cuidados ambientais, a praia tem um forte patrimônio cultural. A Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, que remonta ao século 17, oferece aos visitantes uma experiência que une história e natureza de forma única.

Outras praias brasileiras destacadas

Além da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, outras praias do Brasil também brilharam no ranking. Aqui estão algumas delas:

PRAIA CIDADE/UF CLASSIFICAÇÃO Praia do Forte São Francisco do Sul/SC 12 Praia do Estaleiro Balneário Camboriú/SC 14 Prainha Rio de Janeiro/RJ 15 Fazenda Roberto Marinho São Pedro da Aldeia/RJ 18 Ponta da Farinha Iguaba Grande/RJ 19 Jurerê Internacional Florianópolis/SC 20

Essas praias mostram a diversidade e a beleza do litoral brasileiro, oferecendo aos visitantes experiências únicas em meio à natureza e cultura.