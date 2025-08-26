Nissan Kicks Sense 2026 oferece desconto de R$ 15 mil em promoção

O Nissan Kicks 2026 já está nas lojas, e a nova geração chegou mandando bem com várias promoções nas concessionárias. Um dos grandes atrativos é a versão de entrada, chamada Sense, que está custando quase o mesmo preço da versão top de linha do Kicks Play Advance Plus da geração anterior. Vale a pena conferir!

A versão Sense, que tem preço original de R$ 164.990, está saindo por R$ 149.990. E se você está pensando em trocar de carro, a avaliação do usado pode gerar um bônus de até R$ 18.000. Isso faz a diferença, especialmente se você comparar com a configuração Play Advance Plus, que custa R$ 150.190. Para quem está considerando fazer um financiamento, as condições são práticas: entrada de 70% (R$ 104.993) e o restante em 18 parcelas de R$ 2.636,85. Só fique atento que essas condições são válidas apenas para a região metropolitana de São Paulo.

### Segurança e Conforto de Primeira

Na segurança, o Kicks não decepciona. A versão de entrada traz seis airbags, controle de tração e estabilidade, além de um controle de cruzeiro adaptativo que facilita muito nas longas viagens. Quem já encarou um trânsito pesado sabe como o alerta de colisão e a frenagem automática fazem diferença. O carro ainda conta com assistente de partida em rampa e freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold.

E conforto? O Kicks 2026 não fica atrás. Ele vem equipado com ar-condicionado digital, faróis e lanternas em LED, chave presencial com partida por botão e uma central multimídia com uma tela de 12,3 polegadas. O volante é multifuncional e o painel de instrumentos ainda tem uma tela de 7 polegadas. Sem contar as rodas de liga leve de 17 polegadas que dão um charme ao visual.

### Espaço Interno e Novo Design

Falando em design, o novo Kicks aumentou em todas as dimensões, tornando-se mais refinado. A Nissan claramente quer brigar de igual para igual com grandes nomes como VW T-Cross e Hyundai Creta. Com 4,37 metros de comprimento, ele ganhou 6 cm em relação ao modelo anterior. O entre-eixos também aumentou, agora com 2,66 m, o que melhora a estabilidade e o conforto de quem viaja no banco de trás.

O porta-malas foi ampliado de 432 para 470 litros, perfeito para quem gosta de fazer viagens com a família ou amigos e precisa de espaço extra para bagagens.

### Motorização e Desempenho

Sobre o motor, todas as versões do novo Kicks vêm equipadas com um 1.0 turbo flex de três cilindros, que entrega 125 cv com etanol (e 120 cv com gasolina). O torque é de até 22,4 kgfm, o que garante boas respostas na cidade e na estrada. E tudo isso aliado a um câmbio automatizado de dupla embreagem (DCT) de seis marchas, que proporciona uma trocas de marcha ágeis e suaves.

Em resumo, o Nissan Kicks 2026 traz muitas novidades e melhorias que certamente vão agradar quem está em busca de um SUV compacto versátil e confortável.