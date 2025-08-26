Chevrolet diminui preço do Montana RS em até R$ 34,6 mil para CNPJ

A Chevrolet Montana RS está com uma ótima novidade: ela oferece condições especiais de compra para empresas e produtores rurais que se qualificam para vendas diretas. Essa picape é a versão topo de linha e já vem com uma série de itens de série bem bacanas, além de suportar uma carga de até 600 kg. E tem mais: depois da compra, só é permitido revender o carro após 12 meses.

Falando de preços, a versão esportiva RS 1.2 Turbo AT sai por R$ 177.290,00 na tabela, mas para os clientes que optam pelas vendas diretas, o valor despenca para R$ 141.832,00. Isso representa uma economia de R$ 35.458,00! Informações confirmadas pela concessionária Jorlan Chevrolet, e você pode checar detalhes no portal Fipe Carros.

O motor e a performance

Sob o capô, a Montana RS vem com um motor 1.2 Turbo atualizado. Agora ela tem injeção direta de combustível e um software que aumentou a potência de 133 para 141 cv. Isso significa que você vai sentir mais disposição ao pisar no acelerador, ideal para quem gosta de uma pegada esportiva na direção.

Grande por fora e espaçosa por dentro

Com 4,72 metros de comprimento e 1,80 metro de largura, essa picape é espaçosa. O entre-eixos é de 2,80 metros, e a caçamba é capaz de carregar 874 litros. Para os apaixonados por aventura, a versão 2026 ainda traz opcionais como suporte para bicicletas e um engate que pode rebocar até 400 kg. Isso é ótimo para quem curte pegar a estrada ou levar o pessoal para uma trilha.

Vendas e concorrência

Entre janeiro e julho de 2025, a Montana vendeu 11.786 unidades, mas ainda ficou atrás de adversários como a Fiat Toro, com 27.320 emplacamentos, e a Ram Rampage, que vendeu 13.405 unidades. É um mercado super concorrido, e sempre tem algo novo para quem adora carros.

Detalhes que fazem a diferença

A Montana RS tem um visual bem agressivo, com rack de teto na cor preta, bancos com revestimentos premium e rodas de liga leve de 17 polegadas que realçam sua presença. Por dentro, a tecnologia não fica para trás: ela conta com o Chevrolet MyLink, uma tela de 11 polegadas, integração com smartphones via Android Auto e Apple CarPlay, além de um painel digital de 8 polegadas.

A segurança também é uma prioridade. A picape vem equipada com 6 airbags, controle de estabilidade e tração, além de um sistema para fixar cadeirinhas de crianças. A direção elétrica é progressiva, o que facilita a manobrabilidade, principalmente em estacionamentos apertados.

A tampa da caçamba possui abertura elétrica, e a picape ainda conta com ganchos para amarrar a carga internamente, garantindo que tudo fique no lugar, mesmo nas estradas mais esburacadas.

Esses detalhes, somados ao preço vantajoso, fazem da Chevrolet Montana RS uma opção muito atraente para quem precisa de um veículo robusto e ao mesmo tempo confortável.