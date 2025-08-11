Nissan Kicks Play tem aumento de preços de até R$ 2.100 em agosto

Mundo Automotivo

Nissan Kicks Play sofre reajuste de preços de até R$ 2.100 em agosto
Crédito da imagem: Nissan Dahruj Braz Leme São Paulo, SP

O Nissan Kicks Play passou por um reajuste de preços que afetou duas das três versões disponíveis. Apesar de novos modelos da marca já terem aparecido, o Kicks ainda está em cena no Brasil, mas pode não durar muito mais. Segundo as novidades da revista Quatro Rodas, um novo SUV batizado de Nissan Kait está a caminho, com lançamento estimado para 2026.

Esse Kait vai chegar para brigar diretamente com concorrentes como o Volkswagen Tera, Fiat Pulse e Renault Kardian. Enquanto isso, o Kicks ainda mantém uma base fiel de fãs e, para quem está de olho no preço, a versão de entrada, a Active Plus CVT, não sofreu alterações e continua custando R$ 117.990. Essa versão é a única que permite que pessoas com deficiência possam aproveitar as isenções de impostos, uma ótima vantagem.

Falando sobre as mudanças, a versão intermediária, Sense CVT, teve um leve aumento, passando de R$ 129.690 para R$ 131.590 — um acréscimo de R$ 1.900. Já a Advance Plus CVT, que é a top de linha, subiu de R$ 148.090 para R$ 150.190, um total de R$ 2.100. Por debaixo do capô, o Kicks continua com seu motor 1.6 flex aspirado que entrega até 113 cv, ótimo para o dia a dia e passeios pela cidade.

No que diz respeito às vendas, o Kicks está mostrando sinais de vida. Em julho, foram 6.341 emplacamentos, um crescimento de 82,9% em relação a junho. Porém, o Volkswagen T-Cross não dá trégua e mantém a liderança, vendendo 9.022 unidades, seguido de perto pelo Hyundai Creta.

Com relação aos equipamentos, o Kicks Play não decepciona. Ele vem de série com sistema de monitoramento da pressão dos pneus, uma tela touchscreen de 7” no sistema de áudio, Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto. Para quem passa horas no volante, saber a pressão dos pneus e ter uma trilha sonora agradável faz toda a diferença nas longas viagens.

Além disso, há detalhes que melhoram o conforto, como os bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity. A segurança é reforçada com faróis com regulagem elétrica, piloto automático e sistema de partida em rampa, que podem ser um salva-vidas em subidas mais íngremes.

Nova tabela de preços do Nissan Kicks Play em agosto de 2025:

VersõesPreço antigoPreço atualReajuste
Active Plus CVTR$ 117.990,00R$ 117.990,00R$ 0
Sense CVTR$ 129.690,00R$ 131.590,00R$ 1.900,00
Advance Plus CVTR$ 148.090,00R$ 150.190,00R$ 2.100,00

Se você é fã do Kicks ou está pensando em um SUV prático e bem equipado, essas alterações de preço e a possibilidade de novidades no mercado são sempre um bom motivo para ficar de olho nas ofertas.

