Mundo Automotivo

Edição especial Amarok celebra 70 anos da Festa de Peão

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Edição especial Amarok marca 70 anos da Festa de Peão de Barretos
Crédito da imagem: Volkswagen

A Volkswagen do Brasil trouxe uma novidade que vai fazer a cabeça dos apaixonados por picapes: a Amarok Edição Limitada Barretos 70 Anos. Essa belezura é uma homenagem ao famoso Festival do Peão de Barretos, que já arrasta milhares de fãs pelo Brasil. E para deixar tudo ainda mais especial, só serão feitas 200 unidades numeradas!

Essa edição vai ser lançada de acordo com o prestigiado evento, que acontece entre 21 e 31 de agosto de 2025, em Barretos, São Paulo. A Amarok será o carro oficial da festa, que deve atrair mais de 990 mil visitantes e contar com uma programação recheada de mais de 130 shows e atrações culturais. Você consegue imaginar a energia desse lugar?

Agora, se tem uma coisa que agrada quem ama velocidade e força, é o motor! A Amarok Barretos mantém um poderoso motor V6 3.0 turbodiesel, entregando incríveis 258 cv — e, com o overboost, vai até 272 cv. Com um torque de 59,1 kgfm e aconchego de um câmbio automático de oito marchas, você vai sentir a robustez dessa beleza nas estradas.

Além do motor, essa edição especial vem cheia de detalhes que a tornam irresistível. Imagine uma capota marítima, amortecedor na tampa da caçamba, e ainda adesivos e emblemas que fazem referência à festa. As rodas de liga leve de 20 polegadas e os pedais esportivos adicionam um toque esportivo e elegante. E quem não gostaria daqueles retrovisores com capas pretas?

Por dentro, o capricho continua. Com tapetes de borracha e uma placa especial que mostra a numeração da unidade, a Amarok Barretos traz o típico requinte da versão Extreme, mas com detalhes que fazem uma linda homenagem ao evento. E ainda tem mais: essa picape conta com cinco anos de garantia de fábrica. Isso é conforto e tranquilidade para qualquer motorista.

Se você se interessou por essa fera, já pode se inscrever para saber mais sobre a compra da Amarok Barretos 70 Anos. Mas atenção, como é uma edição limitada, as unidades vão esgotar rápido! Então, fica a dica: se habilitar logo pode ser a sua chance de levar para casa uma das 200 exclusivas!

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Grupo HPE terá novo parceiro chinês para produzir em Catalão

Grupo HPE fecha parceria com empresa chinesa em Catalão

28 minutos atrás
Nissan Kicks Play sofre reajuste de preços de até R$ 2.100 em agosto

Nissan Kicks Play tem aumento de preços de até R$ 2.100 em agosto

2 horas atrás
Novo Chevrolet Onix 2026 fica mais barato; correia tem garantia até 240 mil km

Chevrolet Onix 2026 tem preço reduzido e correia garantida até 240 mil km

2 horas atrás
Ford lança plataforma universal para elétricos visando cortar custos

Ford apresenta plataforma universal para veículos elétricos

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo