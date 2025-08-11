Edição especial Amarok celebra 70 anos da Festa de Peão

A Volkswagen do Brasil trouxe uma novidade que vai fazer a cabeça dos apaixonados por picapes: a Amarok Edição Limitada Barretos 70 Anos. Essa belezura é uma homenagem ao famoso Festival do Peão de Barretos, que já arrasta milhares de fãs pelo Brasil. E para deixar tudo ainda mais especial, só serão feitas 200 unidades numeradas!

Essa edição vai ser lançada de acordo com o prestigiado evento, que acontece entre 21 e 31 de agosto de 2025, em Barretos, São Paulo. A Amarok será o carro oficial da festa, que deve atrair mais de 990 mil visitantes e contar com uma programação recheada de mais de 130 shows e atrações culturais. Você consegue imaginar a energia desse lugar?

Agora, se tem uma coisa que agrada quem ama velocidade e força, é o motor! A Amarok Barretos mantém um poderoso motor V6 3.0 turbodiesel, entregando incríveis 258 cv — e, com o overboost, vai até 272 cv. Com um torque de 59,1 kgfm e aconchego de um câmbio automático de oito marchas, você vai sentir a robustez dessa beleza nas estradas.

Além do motor, essa edição especial vem cheia de detalhes que a tornam irresistível. Imagine uma capota marítima, amortecedor na tampa da caçamba, e ainda adesivos e emblemas que fazem referência à festa. As rodas de liga leve de 20 polegadas e os pedais esportivos adicionam um toque esportivo e elegante. E quem não gostaria daqueles retrovisores com capas pretas?

Por dentro, o capricho continua. Com tapetes de borracha e uma placa especial que mostra a numeração da unidade, a Amarok Barretos traz o típico requinte da versão Extreme, mas com detalhes que fazem uma linda homenagem ao evento. E ainda tem mais: essa picape conta com cinco anos de garantia de fábrica. Isso é conforto e tranquilidade para qualquer motorista.

Se você se interessou por essa fera, já pode se inscrever para saber mais sobre a compra da Amarok Barretos 70 Anos. Mas atenção, como é uma edição limitada, as unidades vão esgotar rápido! Então, fica a dica: se habilitar logo pode ser a sua chance de levar para casa uma das 200 exclusivas!