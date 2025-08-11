Notícias

como a falta de sono afeta a sua saúde

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
por que dormir pouco faz mal
por que dormir pouco faz mal

Dormir bem é essencial não só para o descanso, mas também para fortalecer a nossa imunidade. Quando a gente não consegue repousar o suficiente, problemas podem surgir e fazer com que fiquem mais complicados ao longo do tempo. O que já é um desafio na rotina acaba ficando ainda mais difícil quando não encontramos as horas de sono que precisamos.

A falta de descanso impacta nosso dia a dia. Seja no trabalho ou em outras atividades, a energia é bem mais baixa e o rendimento acaba sofrendo. Assim, é crucial priorizar noites de sono mais longas e reparadoras.

Como pode comprometer o corpo

Dormir bem é como um combustível para o nosso corpo, e isso inclui fortalecer o sistema imunológico. Durante o sono, nosso organismo produz citocinas, substâncias fundamentais que ajudam a combater inflamações e infecções. Para quem dorme menos de sete horas por noite, essa proteção fica comprometida.

Outro ponto a se considerar é a relação entre sono e o sistema imunológico, especialmente quando falamos de vacinas. Se você não está descansando o suficiente, as chances de elas não surtirem o efeito desejado aumentam. O sono reparador também é essencial para a regeneração dos tecidos, ajudando a fortalecer o corpo de maneira geral.

As consequências de não dormir o suficiente não param por aí. Além de aumentar o risco de problemas como diabetes e doenças cardiovasculares, a falta de sono pode deixar você estressado durante o dia e dificultar até a recuperação de uma simples gripe.

É importante lembrar que as horas de sono não afetam apenas o corpo, mas também a mente. A memória e a capacidade de aprendizado podem ficar prejudicadas. Por isso, adotar algumas medidas simples pode ser um bom começo para garantir um descanso real. Tente ir para a cama sempre no mesmo horário; assim, seu corpo se ajusta naturalmente.

Atente-se também às distrações da tecnologia. A luz dos celulares pode atrapalhar o seu sono, então uma boa dica é desligá-los pelo menos uma hora antes de se deitar. Um quarto escuro e silencioso pode ajudar bastante na hora de relaxar e adormecer. Incorporando essas práticas na sua rotina, você poderá não só melhorar seu sono, mas também restaurar a imunidade e a energia do corpo.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

10 plantas para casa que vivem por décadas

10 plantas duradouras para ter em casa

29 minutos atrás
Seu corpo está usando a preguiça para avisar algo importante

A preguiça pode ser um sinal de alerta do seu corpo

59 minutos atrás
Estudo mostra que seu coração pode ser mais velho que você pensa

Estudo revela que coração pode ser mais velho do que se imagina

2 horas atrás
ator fala sobre alerta ignorado do câncer que o pegou se surpresa

Ator discute alerta ignorado sobre câncer que o surpreendeu

3 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo