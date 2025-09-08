Nissan Kicks e marcas chinesas disputam Carro Global do Ano 2026

O ano de 2025 já está dando tchauzinho, e a expectativa para os lançamentos de 2026 começa a esquentar. E, claro, a famosa corrida pelo World Car Awards está oficialmente a todo vapor. E para quem não sabe, a 21ª edição desse prêmio renomado vai acontecer no dia 1º de abril de 2026, durante o Salão Internacional do Automóvel de Nova York. Prepare-se, porque o show vai ser de primeira!

Lançado em 2003, o World Car Awards se consolidou como um dos mais importantes reconhecimentos do setor automobilístico. Com um júri de mais de 90 jornalistas especializados de 30 países custodiando a responsabilidade de avaliar e decidir quais modelos são os melhores do mercado. Olha só, o Brasil também tem seu representante na banca: Jason Vogel, um carioca e colunista do Motor1.com Brasil. Ele vai estar com tudo pra analisar os destaques.

Este ano, quem está na briga é o Alfa Romeo Junior, que representa a Itália. A Alemanha, com sua tradição poderosa, não ficou atrás e trouxe os modelos BMW iX3 e Mercedes-Benz CLA para a disputa. Eles sempre têm a missão de manter o prestígio da marca em meio a tantas novidades.

E, por falar em novidades, a presença de fabricantes mais novas na disputa é realmente notável. A Leapmotor, que começou sua jornada em 2015, e a divisão automotiva da Xiaomi, que nasceu em 2021, estão tentando conquistar um espaço no mercado global com o SU7! É uma verdadeira revolução que mostra como os gigantes tradicionais estão sendo desafiados por marcas emergentes.

Além da presença de marcas mais novas, a Coreia do Sul vem com força total, apostando em modelos elétricos como o Hyundai Ioniq 9, além dos Kia EV4 e EV5. Do Japão, o retorno do Honda Prelude faz os corações dos fieteiros pulsarem, enquanto o Nissan Leaf e o Subaru Forester também prometem novidades quentes.

A jornada do World Car Awards começou em Toronto, com test drives internacionais rolando soltos. E, claro, o evento vai ter momentos decisivos: no dia 6 de janeiro de 2026, conheceremos os Top 10 do prêmio, e em 3 de março, os três melhores do ano. E, mais uma vez, no dia 1º de abril, os vencedores serão revelados em grande estilo em Nova York.

As categorias em disputa são bem variadas: desde Carro do Ano até Carro Urbano, passando por Veículo Elétrico e Design Automotivo. Para um modelo se candidatar, precisa ser produzido em pelo menos 10 mil unidades anualmente e estar disponível em pelo menos dois continentes.

E quem está na corrida até agora? Temos modelos como o Nissan Kicks, BMW iX3, Mercedes-Benz CLA e o recém-chegado Hyundai Ioniq 9, entre outros.

Na edição de 2025, quem levou o prêmio principal foi o Kia EV3, mostrando que a marca está realmente em alta. E assim, com novidades e surpresas a cada esquina, a corrida pelo título de melhor carro do mundo promete ser emocionante!