GAC Aion V chega à Europa com preço de R$ 227 mil

O GAC Aion V, um SUV elétrico que tem tudo para conquistar os motoristas apaixonados por tecnologia e inovação, acaba de aterrissar na Europa. Se você está pensando em um carro elétrico por um bom preço, prepare-se: enquanto na China ele custa a partir de US$ 15 mil, por aqui na Europa o preço começa em 35.990 euros, algo em torno de R$ 227 mil. Isso mostra que, apesar de ser uma opção inovadora, o Aion V vai exigir um bom investimento.

Apresentado oficialmente no dia 8 de setembro, o Aion V marca a estreia da GAC no mercado europeu. Desde 2020 ele roda nas ruas da China, e agora chega com novidades na sua segunda geração, lançada em julho de 2024. Um detalhe interessante é que a fabricante compara o visual do carro a um “T-Rex”, o que já dá uma ideia da personalidade forte do modelo.

Com 4,60 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,77 metros, o interior do Aion V é pensado para oferecer conforto a cinco ocupantes. Por dentro, você vai encontrar uma tela flutuante de 14,6 polegadas, que é totalmente compatível com Apple CarPlay e Android Auto, além de um painel digital e carregadores sem fio. É aquele tipo de carro que faz você se sentir em um verdadeiro cockpit moderno!

E para quem curte desempenho, o Aion V traz um motor elétrico que entrega 165 kW (ou 221 cv), juntamente com uma bateria de 75 kWh. Isso garante uma autonomia impressionante de até 510 km, segundo as normas WLTP. Se você é do tipo que gosta de viajar, essa autonomia deve ser um alívio em longas jornadas. O melhor? Uma recarga rápida leva apenas 24 minutos para ir de 10% a 80%. E quem gosta de aceleração vai se empolgar: ele vai de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos.

Agora, não são só números que impressionam. O Aion V vem recheado de recursos para elevar a experiência de dirigir. Tem bancos dianteiros com função de massagem, um sistema de som com nove alto-falantes e até assistente de voz. Para os dias mais quentes, um refrigerador integrado é um toque especial. E se você já teve que lidar com carros que consomem muita energia, vai adorar a função de descarga V2G, que permite que você utilize até 3,3 kW do carro na sua casa.

Embora o Aion V tenha um preço menor que o Skoda Enyaq na Europa, ele ainda é 2,7 vezes mais caro que na China. Isso se deve a tarifas e custos de importação, definitivamente um ponto a se considerar. Contudo, com tanta tecnologia e uma autonomia robusta, esse SUV entra em um mercado europeu cada vez mais competitivo e cheio de promessas para quem busca um carro que é tão prático quanto inovador.