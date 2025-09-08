Aparelhos em casa podem conter ouro de 22 quilates

Pesquisadores da ETH Zurich, na Suíça, fizeram uma descoberta incrível: é possível transformar lixo eletrônico em ouro. Isso mesmo! Dispositivos como celulares e computadores, que muitas vezes são jogados fora, guardam pequenas quantidades desse metal precioso.

Essa descoberta é super importante para a indústria eletrônica, que utiliza o ouro por suas características de condução de eletricidade e resistência à corrosão. Com o aumento dos resíduos eletrônicos ao redor do mundo, essa nova prática pode se tornar uma grande oportunidade tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental.

Quanto ouro pode ser recuperado?

Imagine só: a partir de 20 placas-mãe, é possível extrair cerca de 450 miligramas de ouro de 22 quilates. Isso foi feito através de um método que usa esponjas feitas com proteínas do soro de leite, capazes de capturar íons de ouro. Essa técnica não só é inovadora, mas também não utiliza substâncias tóxicas, tornando o processo mais amigável ao meio ambiente. E o melhor: ela pode ser aplicada em centros urbanos de reciclagem, ajudando a otimizar a extração de metais preciosos.

E não pense que a recuperação de ouro se limita apenas às placas-mãe. Equipamentos como celulares e laptops também têm ouro em seus circuitos. Quando feito em grande escala, esse reaproveitamento pode resultar em grandes quantidades de ouro recuperado.

Impactos ambientais e econômicos do reaproveitamento

A reciclagem de eletrônicos vai muito além do ouro. Também é possível extrair prata, paládio e cobre desses resíduos, que são materiais valiosos. Essa prática ajuda a reduzir a necessidade de mineração, o que significa preservar nossos recursos naturais e diminuir a poluição.

Do ponto de vista econômico, a reciclagem é uma peça-chave na economia circular. Ela transforma diminuição do nosso lixo em ativos que podem gerar lucro e ainda cria novas oportunidades de trabalho.

Cuidado no descarte de resíduos eletrônicos

Para aproveitar todo esse potencial na recuperação de ouro, é fundamental fazer o descarte correto do lixo eletrônico. Muitas cidades oferecem programas de coleta seletiva e locais específicos para reciclagem. Além disso, a logística reversa incentiva a devolução de equipamentos antigos, garantindo que materiais valiosos sejam tratados de maneira adequada.

Conforme mais pessoas se conscientizam sobre o valor dos resíduos eletrônicos, a reciclagem desse tipo de material se torna uma peça essencial na construção de uma economia mais sustentável e ecológica.