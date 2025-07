Nissan Kicks 2026 para PcD com descontos de até R$ 19 mil

O Nissan Kicks 2026 chegou com tudo, especialmente para a galera PcD, oferecendo condições especiais durante o mês de julho. Se você está pensando em um SUV e quer uma oportunidade, esse pode ser o momento! O modelo pode ser adquirido com isenção total de IPI e ainda conta com um bônus da fabricante em todas as versões.

Vamos aos preços: a versão de entrada, a Sense 1.0 Turbo com câmbio automático, sai por R$ 164.990 no varejo, mas para o público PcD, o valor vai para R$ 148.990. Isso dá um desconto bem interessante de R$ 16 mil, não é? Já a versão Advance 1.0 Turbo AT, que custa R$ 175.990 convencionalmente, fica por R$ 158.990 para quem tem direito às isenções, economizando R$ 17 mil.

E não para por aí. O modelo Exclusive 1.0 Turbo AT, que está na tabela por R$ 182.490, pode ser seu por R$ 164.990, gerando uma redução de R$ 17.500. Por fim, a versão mais completa, a Platinum 1.0 Turbo AT, com preço normal de R$ 199.000, está sendo oferecida a R$ 179.990 para o público PcD, com um super desconto de R$ 19.010. É uma chance e tanto!

Novidades do Kicks 2026

O Nissan Kicks 2026 não é só um rostinho bonito; ele vem recheado de novidades! Agora, ele utiliza a nova plataforma CMF-B High Spec e traz um motor 1.0 turbo flex de três cilindros que promete fazer a diferença. Esse motor, que é o mesmo visto no Renault Kardian, entrega até 125 cv com etanol (120 cv com gasolina) e um torque robusto de 22,4 kgfm a partir de 2.500 rpm. E ah, ele está sempre acompanhado de um câmbio automático de dupla embreagem de seis marchas, o que ajuda a melhorar o desempenho e a durabilidade.

Se você já passou por buracos e lombadas, sabe que um bom motor e um câmbio ágil fazem toda a diferença na hora de pegar a estrada.

Dimensões e Estilo

O Kicks também cresceu! Agora, ele mede 4,36 metros de comprimento, 1,80 m de largura e 1,62 m de altura. O entre-eixos de 2,65 m é um dos maiores da categoria, o que resulta em um espaço interno bem confortável. Para completar, o porta-malas é generoso, com capacidade para 470 litros.

No quesito design, o novo Kicks investe em um visual mais sofisticado. As linhas da carroceria estão mais limpas e elegantes, com faróis e lanternas de LED. As rodas podem chegar a 19 polegadas! Na parte traseira, as lanternas são unidas por uma faixa preta, criando um aspecto robusto e moderno.

Interior Caprichado

Por dentro, a Nissan realmente prestou atenção nos detalhes. A partir da versão Advance, você encontra materiais macios ao toque, detalhes em couro nas portas e um acabamento em aço escovado que dá aquele toque premium. Na versão Platinum, são duas telas de 12,3 polegadas com uma central multimídia que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de um painel totalmente digital.

E mesmo nas versões mais simples, o Kicks não deixa a desejar. Ele vem bem equipado com chave presencial, botão de partida, freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold, carregador por indução e até um seletor de modos de condução. É praticidade para o dia a dia!

Resumo dos Preços para PCD

| Versões | Preços de tabela | Preços para PcD | Descontos |

|———————-|——————–|——————-|—————–|

| Sense 1.0T AT | R$ 164.990,00 | R$ 148.990,00 | R$ 16.000,00 |

| Advance 1.0T AT | R$ 175.990,00 | R$ 158.990,00 | R$ 17.000,00 |

| Exclusive 1.0T AT | R$ 182.490,00 | R$ 164.990,00 | R$ 17.500,00 |

| Platinum 1.0T AT | R$ 199.000,00 | R$ 179.990,00 | R$ 19.010,00 |

Então, se você está em busca de um SUV, o Kicks 2026 traz um bom mix de conforto, tecnologia e economia. Agora é só decidir qual versão mais combina com seu estilo!