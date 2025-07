Mês da sorte no concurso 1085 das loterias do Estadão

Entenda como funciona o Dia de Sorte

O Dia de Sorte é uma loteria onde os participantes escolhem entre 7 e 15 números a partir de um total de 31, que representam os dias do mês. Além dos números, também é necessário selecionar um “Mês da Sorte”, que oferece chances extras de ganhar. Os sorteios são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, e cada sorteio revela sete números e um mês.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pela Caixa Econômica Federal. Os interessados podem assistir às transmissões em casa ou acompanhar os resultados em tempo real em sites de notícias. Para conferir os números sorteados assim que eles são anunciados, basta acessar o canal da Caixa ou o site relacionado.

Resultados do último sorteio

No sorteio realizado no sábado, 5 de agosto, os números sorteados foram: 08, 09, 10, 13, 19, 27 e 31, e o Mês da Sorte foi agosto.

Como participar do próximo sorteio

Participar do Dia de Sorte é fácil. Você pode ir a qualquer casa lotérica ou acessar o portal de Loterias Online. Ao fazer sua aposta, escolha entre 7 e 15 números dos 31 disponíveis e indique seu “Mês da Sorte”. O sistema permite também apostas múltiplas e a formação de bolões com amigos, o que pode aumentar suas chances de ganhar.

O próximo sorteio, de número 1086, está agendado para terça-feira, 8 de agosto, às 20 horas, no Espaço da Sorte em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Dicas para aumentar suas chances

Para aumentar suas chances no Dia de Sorte, considere variar suas combinações de números a cada semana e acompanhar quais números foram mais sorteados em concursos anteriores. Participar de bolões com amigos também pode ser uma estratégia acessível e divertida. Lembre-se de apostar com responsabilidade e boa sorte!