10 perguntas que indicam sinais de autismo em pessoas

O teste AQ-10, que você pode ouvir como Quociente do Espectro do Autismo de 10 itens, é uma ferramenta bastante conhecida para ajudar a identificar traços de autismo em adultos. O objetivo dele é ser um ponto de partida, uma triagem inicial que consiste em dez perguntas. Essas questões abordam áreas como comunicação social e como a pessoa processa informações.

É importante lembrar que, embora o AQ-10 seja útil para sinalizar possíveis características do autismo, ele não substitui uma avaliação feita por profissionais qualificados. É como um primeiro passo que pode abrir portas para um diagnóstico mais preciso.

Diagnóstico de autismo tardio na vida adulta

Nos últimos anos, a identificação de autismo em adultos tem se tornado cada vez mais comum. Isso está ajudando muitas pessoas a entenderem e lidarem melhor com os desafios sociais e emocionais que enfrentaram durante toda a vida. O AQ-10 acaba sendo uma ferramenta inicial valiosa, especialmente para aqueles que não passaram por uma avaliação quando eram mais jovens.

Perguntas que ajudam a revelar traços autistas

Esse teste é direcionado a indivíduos a partir de 16 anos e serve como um guia para quem suspeita estar no espectro autista. As perguntas exploram questões como sensibilidades a sons e a capacidade de interpretar expressões faciais. As respostas vão de concordar a discordar, e a pontuação final pode sugerir a necessidade de exames mais detalhados.

As 10 perguntas

Marque 1 ponto se concordar com qualquer uma das seguintes afirmações:

1. Muitas vezes percebo pequenos sons que os outros não notam.

2. Gosto de coletar informações sobre categorias de coisas.

3. Acho difícil entender as intenções das pessoas.

4. Quando leio uma história, tenho dificuldade em compreender as intenções dos personagens.

Marque 1 ponto se discordar de qualquer uma das seguintes afirmações:

5. Acho fácil entender as entrelinhas quando alguém fala comigo.

6. Normalmente, olho mais para a imagem completa do que para os pequenos detalhes.

7. Sei se alguém que está me ouvindo está ficando entediado.

8. Para mim, é fácil fazer várias coisas ao mesmo tempo.

9. Consigo descobrir o que alguém está pensando ou sentindo só de olhar para seu rosto.

10. Se algo me interrompe, consigo voltar rapidamente ao que estava fazendo.

Se a sua pontuação for de 6 pontos ou mais, isso pode ser um sinal para procurar uma avaliação com um profissional capacitado.

Importância do AQ-10 na avaliação

Pesquisas recentes têm questionado a precisão do AQ-10, especialmente em certos grupos, mostrando que os resultados podem variar bastante. A comunidade científica pede cautela na interpretação desse teste. Mesmo com suas limitações, como a inconstância em algumas populações, o AQ-10 continua a ser uma ferramenta relevante. Isso evidencia a necessidade de se ter diagnósticos mais precisos e eficazes.